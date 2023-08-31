Аптечний продаж за 6 міс.-2023 зріс на 19% у грошовому вираженні, скоротився в натуральному на 10%

Аптечний продаж за січень-червень 2023 року зріс у грошовому вираженні на 19% порівняно з аналогічним періодом 2022 року - до 84,126 млрд грн, проте в натуральному вираженні скоротився на 10,4% - до 612,11 млн упаковок.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в компанії "Бізнес Кредит", згідно з даними її дослідження, середньозважена ціна товарів аптечного кошика в першому півріччі 2023 року становила 137,44 грн - на 33% більше, ніж за аналогічний період 2022 року.

Крім того, аптечний продаж лікарських засобів у першому півріччі в грошовому вираженні становив 65,96 млрд грн (на 16,9%).

Водночас у натуральному вираженні аптечний продаж лікзасобів знизився на 8,12% - до 430,899 млн упаковок.

Згідно з даними "Бізнес Кредит", у грошовому вираженні найбільшу динаміку продажу в січні-червні 2023 року продемонстрували товари сегмента побутової хімії (зростання 58,6%), мінеральна води (52,1%) і БАД, продаж яких зріс на 51,2% - до 8,452 млрд грн.

При цьому в натуральному вираженні практично всі товари аптечного кошика продемонстрували негативну динаміку, за винятком БАД, обсяг продажу яких зріс на 22% - до 50,611 млн упаковок, побутової хімії (зростання 17,64%), лікувальної косметики (зростання 13,15%) і мінеральної води (9,62%).

Як повідомлялося, за січень-травень 2023 року аптечний продаж в Україні зріс на 15,4% порівняно з аналогічним періодом 2022 року - до 70,398 млрд грн, продаж ліків - на 12,84%, до 55,249 млрд грн.