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Кабмін додав деяких повноважень Державній податковій службі

23:57 30.08.2023 |

Економіка

 

Державна податкова служба отримала додаткові повноваження в частині накладення штрафів та стягування пені.

Це випливає з урядової постанови від 22 серпня №888, яка була опублікована в газеті "Урядовий кур'єр" та наразі набрала чинності.

Указаною постановою уряд вніс зміни до Положення про Державну податкову службу України.

Так, Податкова отримала повноваження стягувати пеню за несвоєчасне виконання:

* рішень суду,
* рішень керівника органу, який накладає стягнення (а також його заступника або уповноваженої особи) у випадках, передбачених Податковим кодексом України,
* платіжних інструкцій платників податків про сплату податків, зборів, платежів.

Указана зміна торкнеться взаємодії Податкової з банками, іншими фінансовими установами, небанківськими надавачами платіжних послуг, емітентами електронних грошей, органом, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів тощо.

Крім того, Податковій додано повноважень накладати штрафи за невчасне подання контролюючим органам ДПС:

* повідомлення про відкриття або закриття рахунків/електронних гаманців платників податків,
* про початок здійснення видаткових операцій за рахунком/електронним гаманцем платника податків до отримання повідомлення відповідного територіального органу ДПС про взяття рахунка/електронного гаманця на облік у ДПС.

Дане положення стосується банків, інших фінансових установ, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей.

Також ДПС наділили правом отримувати безоплатно від платників податків, а також від Національного банку, банків, інших фінансових установ, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей:

* довідки у порядку та на підставах, що визначені Податковим кодексом України, з урахуванням законів, які визначають порядок розкриття зазначеними особами інформації, що містить банківську таємницю, таємницю надавача платіжних послуг,
* інформації, що визначена в рішенні суду, про обсяг та обіг коштів/електронних грошей на рахунках у банку/небанківському надавачу платіжних послуг, електронних гаманцях, у тому числі про ненадходження в установлені строки валютної виручки від суб'єктів господарювання, інформацію про договори боржника про зберігання цінностей або надання боржнику в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком.
За матеріалами: Економічна правда
 

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