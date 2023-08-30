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АНАЛІТИКА

Нідерланди відкрили грантову програму для відбудови України

22:18 29.08.2023 |

Економіка

 

Нідерланди відкрили програму субсидування голландських та міжнародних компаній і громадських обʼєднань, які хочуть брати участь у відновленні України.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Нідерландське агентство з питань підприємництва.

«Можна подати заявку на мінімальний грант у розмірі 500 тис. євро для проєкту та максимальний - 5 млн євро. Можна отримати відшкодування до 100 відсотків загальних прийнятних витрат за кожним проєктом», - ідеться у повідомленні.

У 2023 році цією програмою передбачено субсидування на 25 млн євро. Розподіл грантового бюджету серед заявок, які будуть подані, відбудеться в порядку живої черги та на основі семи критеріїв, де критерій "вплив та інновації" матиме найбільший коефіцієнт.

Досвід нідерландських компаній та організацій може бути особливо цінним для України у секторах забезпечення доступу до питної води, базової медичної допомоги або поліпшення якості продуктів харчування, тому програма надаватиме субсидії саме у цих сферах.

Як повідомлялося, Нідерланди виділяють Україні 100 млн євро через механізм Світового банку на гарантії для фінансування сільського господарства.
 

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