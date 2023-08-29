За програмою єВідновлення погодили виплату ₴838 мільйонів за пошкоджене житло

Кабінет міністрів за програмою єВідновлення погодив виплату майже 838 млн грн за пошкоджене житло українців.

Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив на засіданні уряду, передає Укрінформ.

«Продовжуємо відбудову. За програмою єВідновлення погодили виплату майже 838 млн грн за пошкоджене житло, почали прийом заявок від українців, чиї оселі цілком зруйновані», - сказав Шмигаль.

При цьому, за його даними, у межах програми пільгового іпотечного кредитування єОселя вже понад 2,6 тис. українських родин отримали кредити на житло. Це переважно військовослужбовці, педагоги, медики.

У межах програми єРобота вже видано мікрогрантів на 1,7 млрд грн на власну справу та 2,6 млрд грн грантів - на розвиток переробних підприємств.

«Від початку повномасштабної війни 137 млрд грн виплатили для майже 36 тис. бізнесів по всій країні за програмою доступних кредитів "5-7-9%"», - додав глава уряду.

Як повідомляв Укрінформ, 1 серпня 2023 року запущено механізм компенсації за знищене житло у межах програми єВідновлення. З 15 серпня в громадах розпочали роботу комісії, які оглядатимуть знищене житло для ухвалення рішення щодо надання відповідної компенсації.