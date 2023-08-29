Фінансові новини
- |
- 29.08.23
- |
- 21:28
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Майже 50 000 безробітних залучалися до суспільно корисних робіт
16:44 29.08.2023 |
З початку старту проєкту "Армія відновлення" 48 000 безробітних залучалися до виконання суспільно корисних робіт. Їм виплатили 305 млн грн, повідомляється на урядовому порталі.
Армія відновлення працює вже у 19 регіонах. Нещодавно до проєкту приєдналася Кіровоградська область.
Види суспільно корисних робіт залежать від потреб конкретного регіону. Керівництво областей визначає, які роботи потрібні в регіоні, повідомляє Центр зайнятості, який пропонує безробітним, які перебувають на обліку, долучитися до виконання таких робіт.
З цими людьми укладається строковий трудовий договір на період виконання робіт. Оплата провадиться відповідно до відпрацьованого часу у розмірі не менше 6700 грн у разі роботи повний місяць.
Найчастіше безробітних залучають до:
- робіт із забезпечення життєдіяльності громадян, які постраждали внаслідок бойових дій
- розвантаження, розфасовки та доставлення гуманітарної допомоги
- надання громадянам соціальних послуг у місцях зосередження внутрішньо переміщених осіб
- плетіння маскувальних сіток, консервування продукції для потреб ЗСУ, пошиття одягу та ремонту військової амуніції
- допомоги з догляду за пораненими військовослужбовцями у медзакладах
- розбирання завалів, відновлення житлових будинків та приміщень, розчищення залізничних колій та автомобільних доріг, пошкоджених внаслідок бойових дій
- облаштування та зміцнення блокпостів, підвальних приміщень під укриття
- будівництва захисних споруд цивільного захисту, зміцнення дамб
- заготівлі дров для військових та населення.
Лідер серед регіонів у цьому проєкті - Харківська область, де до громадських робіт залучалось понад 9000 безробітних. Далі йдуть Полтавська (7037 осіб), Донецька (5734), Чернігівська (5152) та Київська області (5140).
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Резніков призначив Арсена Жумаділова керівником агентства з ресурсного забезпеченням ЗСУ
ТОП-НОВИНИ
|Війна суттєво змінила сприйняття українців щодо ефективності влади та бачення майбутнього
|НБУ пом''якшив валютні обмеження щодо продажу безготівкової валюти населенню
|Ідея з подвійним дном. Навіщо Зеленський вирішив прирівняти корупцію до держзради
|Кабмін ініціював видалення хабарників з Реєстру корупціонерів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Мінфін розмістив облігації внутрішньої позики на 7,3 мільярда
|В ОП немає часу на «маяки» МВФ, але встигають придумати обхід НАБУ, - Ярослав Железняк
|П'ять членів дирекції «Центренерго» написали заяви про звільнення
|За програмою єВідновлення погодили виплату ₴838 мільйонів за пошкоджене житло
|Майже 50 000 безробітних залучалися до суспільно корисних робіт
|Гетманцев пояснив заяву Зеленського про створення єдиного органу для перевірок бізнесу
|Суд стягнув у дохід держави шість авіадвигунів до «Русланів», що належали компаніям РФ
Бізнес
|AMD представила відеокарту Radeon RX 7800 XT вартістю від $499 для конкуренції з GeForce RTX 4070
|Кількість супутників Starlink на орбіті перевищила 5000
|Маск компенсує понад 3,3 тис. інвесторів по $12,4 тис. за твіт п'ятирічної давності
|Rolls-Royce представив унікальний La Rose Noire Droptail
|У ЄС набуває чинності закон про цифрові послуги
|Snapdragon G Series — платформа Qualcomm для портативних консолей
|Nvidia продемонструвала приголомшливі можливості нової версії технології DLSS на прикладі горора Alan Wake 2