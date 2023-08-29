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АНАЛІТИКА

Майже 50 000 безробітних залучалися до суспільно корисних робіт

16:44 29.08.2023 |

Економіка

 

З початку старту проєкту "Армія відновлення" 48 000 безробітних залучалися до виконання суспільно корисних робіт. Їм виплатили 305 млн грн, повідомляється на урядовому порталі.

Армія відновлення працює вже у 19 регіонах. Нещодавно до проєкту приєдналася Кіровоградська область.

Види суспільно корисних робіт залежать від потреб конкретного регіону. Керівництво областей визначає, які роботи потрібні в регіоні, повідомляє Центр зайнятості, який пропонує безробітним, які перебувають на обліку, долучитися до виконання таких робіт.

З цими людьми укладається строковий трудовий договір на період виконання робіт. Оплата провадиться відповідно до відпрацьованого часу у розмірі не менше 6700 грн у разі роботи повний місяць.

Найчастіше безробітних залучають до:

- робіт із забезпечення життєдіяльності громадян, які постраждали внаслідок бойових дій

- розвантаження, розфасовки та доставлення гуманітарної допомоги

- надання громадянам соціальних послуг у місцях зосередження внутрішньо переміщених осіб

- плетіння маскувальних сіток, консервування продукції для потреб ЗСУ, пошиття одягу та ремонту військової амуніції

- допомоги з догляду за пораненими військовослужбовцями у медзакладах

- розбирання завалів, відновлення житлових будинків та приміщень, розчищення залізничних колій та автомобільних доріг, пошкоджених внаслідок бойових дій

- облаштування та зміцнення блокпостів, підвальних приміщень під укриття

- будівництва захисних споруд цивільного захисту, зміцнення дамб

- заготівлі дров для військових та населення.

Лідер серед регіонів у цьому проєкті - Харківська область, де до громадських робіт залучалось понад 9000 безробітних. Далі йдуть Полтавська (7037 осіб), Донецька (5734), Чернігівська (5152) та Київська області (5140).
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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