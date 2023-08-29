Фінансові новини
- |
- 29.08.23
- |
- 21:28
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Суд стягнув у дохід держави шість авіадвигунів до «Русланів», що належали компаніям РФ
16:33 29.08.2023 |
Колегія суддів Вищого антикорупційного суду задовольнила позовні вимоги Мін'юсту до компаній Volga Dnepr Airlines (Ireland) Limited, Volga-Dnepr Logistics B.V., ТОВ «Волга-Дніпро-Москва» і ТОВ «Авіакомпанія Волга-Дніпро» і застосувала до них санкції.
Про це повідомила пресслужба ВАКС, передає Укрінформ.
«Суд ухвалив рішення про стягнення в дохід держави Україна активів у вигляді шести авіаційних двигунів для літаків Ан-124-100 «Руслан», щодо яких відповідачі могли прямо чи опосередковано вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними», - зазначили у пресслужбі.
Апеляційна скарга на це рішення може бути подана впродовж п'яти днів з дня його проголошення.
Як повідомлялося, 16 серпня Міністерство юстиції подало позов до Вищого антикорупційного суду про застосування санкцій до групи авіаційних компаній "Волга-Дніпро", яка заснована колишнім військовим льотчиком СРСР.
Група компаній "Волга-Дніпро" - одна з провідних міжнародних груп вантажних компаній з комплексних логістичних послуг, яка використовує транспортні літаки Ан-124-100 "Руслан".
До початку та під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну "Волга-Дніпро" системно співпрацює з вищим політичним керівництвом РФ та бере участь у сприянні збройній агресії Росії, зокрема шляхом прихованої доставки до РФ військових вантажів, заявили у Мін'юсті.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Резніков призначив Арсена Жумаділова керівником агентства з ресурсного забезпеченням ЗСУ
ТОП-НОВИНИ
|Війна суттєво змінила сприйняття українців щодо ефективності влади та бачення майбутнього
|НБУ пом''якшив валютні обмеження щодо продажу безготівкової валюти населенню
|Ідея з подвійним дном. Навіщо Зеленський вирішив прирівняти корупцію до держзради
|Кабмін ініціював видалення хабарників з Реєстру корупціонерів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Мінфін розмістив облігації внутрішньої позики на 7,3 мільярда
|В ОП немає часу на «маяки» МВФ, але встигають придумати обхід НАБУ, - Ярослав Железняк
|П'ять членів дирекції «Центренерго» написали заяви про звільнення
|За програмою єВідновлення погодили виплату ₴838 мільйонів за пошкоджене житло
|Майже 50 000 безробітних залучалися до суспільно корисних робіт
|Гетманцев пояснив заяву Зеленського про створення єдиного органу для перевірок бізнесу
|Суд стягнув у дохід держави шість авіадвигунів до «Русланів», що належали компаніям РФ
Бізнес
|AMD представила відеокарту Radeon RX 7800 XT вартістю від $499 для конкуренції з GeForce RTX 4070
|Кількість супутників Starlink на орбіті перевищила 5000
|Маск компенсує понад 3,3 тис. інвесторів по $12,4 тис. за твіт п'ятирічної давності
|Rolls-Royce представив унікальний La Rose Noire Droptail
|У ЄС набуває чинності закон про цифрові послуги
|Snapdragon G Series — платформа Qualcomm для портативних консолей
|Nvidia продемонструвала приголомшливі можливості нової версії технології DLSS на прикладі горора Alan Wake 2