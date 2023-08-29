Суд стягнув у дохід держави шість авіадвигунів до «Русланів», що належали компаніям РФ

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду задовольнила позовні вимоги Мін'юсту до компаній Volga Dnepr Airlines (Ireland) Limited, Volga-Dnepr Logistics B.V., ТОВ «Волга-Дніпро-Москва» і ТОВ «Авіакомпанія Волга-Дніпро» і застосувала до них санкції.

Про це повідомила пресслужба ВАКС, передає Укрінформ.

«Суд ухвалив рішення про стягнення в дохід держави Україна активів у вигляді шести авіаційних двигунів для літаків Ан-124-100 «Руслан», щодо яких відповідачі могли прямо чи опосередковано вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними», - зазначили у пресслужбі.

Апеляційна скарга на це рішення може бути подана впродовж п'яти днів з дня його проголошення.

Як повідомлялося, 16 серпня Міністерство юстиції подало позов до Вищого антикорупційного суду про застосування санкцій до групи авіаційних компаній "Волга-Дніпро", яка заснована колишнім військовим льотчиком СРСР.

Група компаній "Волга-Дніпро" - одна з провідних міжнародних груп вантажних компаній з комплексних логістичних послуг, яка використовує транспортні літаки Ан-124-100 "Руслан".

До початку та під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну "Волга-Дніпро" системно співпрацює з вищим політичним керівництвом РФ та бере участь у сприянні збройній агресії Росії, зокрема шляхом прихованої доставки до РФ військових вантажів, заявили у Мін'юсті.