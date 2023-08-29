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Гетманцев пояснив заяву Зеленського про створення єдиного органу для перевірок бізнесу

16:33 29.08.2023 |

Економіка

 

Єдиним органом, що займатиметься перевірками бізнесу, про необхідність створення якого заявляв президент Володимир Зеленський, має стати Бюро економічної безпеки (БЕБ) після його перезапуску.

Про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, передає Інтерфакс-Україна.

За його словами, завершення реформи БЕБ у тому числі передбачатиме проведення відкритого конкурсу на керівника бюро наданням йому права на перезавантаження цього органу.

"Власне те, про що говорить президент, - це незавершена реформа БЕБ. Саме БЕБ мав стати тим органом, який мав замінити собою всі органи, які здійснюють кримінальне переслідування в економічній сфері", - сказав Гетманцев.

На думку голови комітету, Верховна Рада понад два роки тому ухвалила досить якісний закон про БЕБ.

"Однак призначення податкового міліціонера Мельника його керівником фактично зірвало реформу, адже орган був повністю сформований із колишніх міліціонерів і все найгірше, що було у податковій міліції, перейшло до БЕБ", - пояснив Гетманцев.

За його словами, після звільнення цього керівника, незважаючи на поодинокі успішні "реалізації", поки що не видно системних якісних змін.

"Плутанина з керівництвом не йде на користь реформі. Вважаю за необхідне провести відкритий конкурс на посаду керівника та надати керівнику право перезавантажити БЕБ. І тоді те, про що говорить президент, буде реалізовано", - наголосив Гетманцев.

Як повідомлялося, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що держава та бізнес мають піти назустріч одне одному, та запропонував створити єдиний орган, який займеться перевірками бізнесу, щоб уникнути залучення до цього процесу цілої низки правоохоронців.

У червні заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма анонсував розробку концепції контролю за бізнесом, яка передбачає концентрацію функцій контролю в одному держоргані замість кількох, як це зараз відбувається.

Він зазначав, що як робочий варіант розглядається можливість зосередження контролюючих функцій у БЕБ, яке створювалося з цією метою, але повноцінно так і не запрацювало. Однак анонсована Шурмою концепція досі не оприлюднена.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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