Регіони отримають 1,7 мільярда субвенції на проєкти відновлення, – Шмигаль

У вівторок, 29 серпня, Кабінет міністрів ухвалив постанову про перерозподіл субвенції в 1,7 млрд грн на реалізацію проєктів відновлення в регіонах.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

"Це кошти Європейського інвестиційного банку, які ми спрямовуємо на підконтрольні Україні території в бюджети міських, сільських і селищних громад", - уточнив він.

Як нагадав прем'єр, цього року в регіони спрямовано понад 118 млрд грн державних дотацій та субвенцій - на відбудову, освіту та соціальну підтримку.