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АНАЛІТИКА

Регіони отримають 1,7 мільярда субвенції на проєкти відновлення, – Шмигаль

14:00 29.08.2023 |

Економіка

 

У вівторок, 29 серпня, Кабінет міністрів ухвалив постанову про перерозподіл субвенції в 1,7 млрд грн на реалізацію проєктів відновлення в регіонах.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

"Це кошти Європейського інвестиційного банку, які ми спрямовуємо на підконтрольні Україні території в бюджети міських, сільських і селищних громад", - уточнив він.

Як нагадав прем'єр, цього року в регіони спрямовано понад 118 млрд грн державних дотацій та субвенцій - на відбудову, освіту та соціальну підтримку.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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