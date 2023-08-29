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Регіони отримають 1,7 мільярда субвенції на проєкти відновлення, – Шмигаль
14:00 29.08.2023 |
У вівторок, 29 серпня, Кабінет міністрів ухвалив постанову про перерозподіл субвенції в 1,7 млрд грн на реалізацію проєктів відновлення в регіонах.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.
"Це кошти Європейського інвестиційного банку, які ми спрямовуємо на підконтрольні Україні території в бюджети міських, сільських і селищних громад", - уточнив він.
Як нагадав прем'єр, цього року в регіони спрямовано понад 118 млрд грн державних дотацій та субвенцій - на відбудову, освіту та соціальну підтримку.
За матеріалами:
БізнесЦензор
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