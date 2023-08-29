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Українці назвали нормальний для них рівень доходів, якого їм вистачить на місяць

13:43 29.08.2023 |

Економіка

Українці назвали нормальний для них рівень доходів, якого їм вистачить на місяць

 

Фінансові вимоги українців у 2023 році почали зростати - як у гривневому, так і в доларовому еквівалентах. При цьому реальні доходи, як і раніше, здебільшого значно або дещо нижче бажаного рівня. Про це свідчать дані опитування КМІС на замовлення Інституту соціології НАН України.

Медіанне значення зарплати у розрахунку на одну особу на місяць, щоб жити нормально, у червні 2023 року становило 12 750 гривень (345 доларів за поточним курсом). У листопаді 2021 року ця сума була 10 000 гривень (385 доларів за поточним курсом), а у грудні 2022 року - 10 000 гривень (падіння до 240 доларів за поточним курсом).

Відповідаючи на запитання про доходи родини, в розрахунку на одну людину на місяць, 43,5% повідомили, що вони відчутно нижче бажаного рівня, а 25,5% - дещо нижче.

Українці назвали нормальний для них рівень доходів, якого їм вистачить на місяць

 

Результати опитування репрезентують доросле населення України, за винятком АР Крим і тимчасово окупованих територій Донбасу. Опитування здійснювалося методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера та винятково за мобільними телефонними номерами.

Статистична похибка вибірки обсягом 2004 респондентів при довірчій імовірності 95% становить 2.2%. Водночас можуть бути додаткові зміщення, пов'язані з воєнним вторгненням, які наразі повноцінно оцінити неможливо.
Польовий етап дослідження тривав з 17 до 27 червня 2023 року.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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