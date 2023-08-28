КРАІЛ видала нові ліцензії операторам онлайн-казино та анонсувала нові перевірки

Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей видала нові ліцензії на організацію азартних ігор у казино та залах гральних автоматів. Зокрема, ліцензіатами у серпні 2023 стали: ТОВ "ПРИМУМ" (гральний стіл, автомат, рулетка, наземне казино), ТОВ "АЙФАР ГРУП", GOLDEN GATE CASINO (гральний стіл, автомат, рулетка).

Нагадаємо, раніше Раніше КРАІЛ повідомила, що анулювала низку ліцензій "у зв'язку з наявністю опосередкованого контролю з боку резидентів росії" і за несплату за ліцензії.

Також Податкова анонсувала перевірки закладів, що мають проблеми з ліцензуванням. Згідно з даними на сайті КРАІЛ, було анульовано ліцензії на діяльність у сфері азартних ігор ТОВ "Імперія азарту", ТОВ "Небула Геймс", ТОВ "Гральний клуб "Лорд", ТОВ "Волна 4444", ТОВ "Казино "Прем'єр Палац", ТОВ "Харків Палас Клуб", ТОВ "Фан Гейм", ТОВ "Соло Геймс", ТОВ "Шторм Юкрейн", ТОВ "СТ Геймінг Юкрейн", АТ "Айбокс Банк", ТОВ "Геймдев", ТОВ "Білліонаре Казіно Компані", ТОВ "Фьорст Він", а також ТОВ "Вікторія-Софт".

Крім того, ТОВ "Ройал", ТОВ "Примум", ТОВ "Генезис Гейм" і ТОВ "Бгг Технолоджіз Україна" втратили ліцензії на гральні автомати, а ТОВ "Айфар Груп" - на гральні автомати та гральний стіл із кільцем рулетки і гральні столи.