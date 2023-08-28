Додаткові 1,5 млрд грн із залишку коштів ЄІБ спрямують на 140 проєктів відновлення - міністерство

Міжвідомча комісія з розподілу залишків першого траншу коштів Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) рекомендує спрямувати 1,5 млрд грн на реалізацію 140 проєктів відновлення в регіонах України, повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури (Мінвідновлення).

Згідно з повідомленням, ідеться про залишки коштів, які надійшли у 2022 році від ЄІБ до державного бюджету і які за рішенням уряду буде спрямовано на нові бюджетні програми.

На засіданні 28 серпня комісія розглянула пропозиції щодо фінансування 165 проєктів на 1,9 млрд грн і погодила виділення коштів для 140 проєктів, які відповідають встановленим вимогам.

Так, було відібрано 49 проєктів розроблення проєктної документації, 27 - відновлення закладів охорони здоров'я, 19 - закладів освіти, 16 - споруд цивільного захисту, вісім - об'єктів водопостачання та водовідведення, два - теплопостачання.

Лідерами за кількістю погоджених проєктів стали Чернігівська (40 проєктів), Херсонська (14), Донецька (16), Запорізька та Миколаївська області (по 9).

Як повідомлялося, у червні 2023 року Кабінет Міністрів України ухвалив постанову про Порядок та умови розподілу коштів ЄІБ у сумі 4,4 млрд грн. Згідно з цим рішенням, головним розпорядником коштів та відповідальним виконавцем субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам визначено Мінвідновлення. Пріоритет надають тим регіонам, які найбільше постраждали внаслідок збройної агресії або зазнали найбільшого навантаження через значний приплив внутрішньо переміщених осіб.

