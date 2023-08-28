Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Держборг України зріс за місяць на $4 мільярди і встановив новий рекорд

17:42 28.08.2023 |

Економіка

 

Станом на кінець липня державний та гарантований державою борг України становив 4 860,59 млрд грн або $132,92 млрд в еквіваленті.

Як свідчать дані Міністерства фінансів, це новий рекордний показник.

"Протягом липня 2023 року сума державного та гарантованого державою боргу України збільшилась у гривневому еквіваленті на 146,23 млрд грн та у доларовому еквіваленті державний та гарантований державою борг збільшився на $4 млрд", - зазначається у повідомленні.

У тому числі державний та гарантований державою зовнішній борг станом на 31 липня склав 3 319,19 млрд грн (68,29% від загальної суми державного та гарантованого державою боргу) або $90,77 млрд. Державний та гарантований державою внутрішній борг - 1 541,41 млрд грн (31,71%) або $42,15 млрд.

Власне державний борг становив 4 521,09 млрд грн (93,02 % від загальної суми державного та гарантованого державою боргу) або $123,63 млрд. У тому числі зовнішній держборг - 3 050,34 млрд грн або $83,41 млрд, внутрішній - 1 470,75 млрд грн або $40,22 млрд.

Гарантований державою борг становив 339,50 млрд грн або $9,28 млрд, в тому числі: зовнішній борг- 268,85 млрд грн або $7,35 млрд; внутрішній борг - 70,65 млрд грн або $1,93 млрд.

Як повідомлялося, сукупний державний борг України у першому півріччі 2023 року зріс на 15,6% або на $17,4 млрд у доларовому обчисленні і склав $128,81 млрд.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,5051
  0,1499
 0,38

Курс обміну валют на сьогодні, 11:19
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,6732  0,10 0,27 38,4871  0,13 0,34
EUR 40,8482  0,13 0,33 41,9050  0,14 0,34

Міжбанківський ринок на 25.08.23, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес