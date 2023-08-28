Індекс споживчих настроїв у липні 2023 року зріс на 1.1 пункт та становить 83,6 п.

За даними дослідження Info Sapiens «Споживчі настрої в Україні» у липні 2023 року Індекс споживчих настроїв українців зріс на 1.1 пункт та становить 83,6 п.

У липні 2023 року індекс споживчих настроїв (ІСН) склав 83,6 п., що на 1,1 п. вище за показник червня.

Індекс поточного становища (ІПС) зріс і складає 54,5, що на 2,2 п. вище за рівень цього показника у червні. Складові цього індексу зазнали таких змін:

- індекс поточного особистого матеріального становища (х1) склав 48,1, що на 0,8 п. вище за показник у червні;

- індекс доцільності великих покупок (х5) зріс на 3,6 п. та встановився на позначці 60,9 п.

Індекс економічних очікувань (ІЕО) у липні зріс на 0,4 п. та складає 103 п. Динаміка складових цього індексу виглядає так:

- індекс очікуваних змін особистого матеріального становища (х2) складає 96,3 п., що на 0,1 п. нижче за рівень цього показника у червні;

- індекс очікуваного розвитку економіки країни протягом найближчого року (х3) зменшився на 0,3 п. та складає 87 п.;

- індекс очікуваного розвитку економіки країни впродовж найближчих 5 років (х4) зріс на 1,5 п. порівняно з минулим місяцем та складає 125,6 п.

У липні показник індексу очікуваної динаміки безробіття зменшився на 2,6 п. та складає 127,3 п. Індекс інфляційних очікувань знизився на 1,9 п. та складає 180,3 п. Індекс девальваційних очікувань зріс на 0,6 п. та складає 139,2 п.

«У липні 2023, після суттєвого зниження показників за усіма складовими індикатора у минулому місяці, ми фіксуємо стабілізацію ситуації і навіть незначне зростання за більшістю показників. Протягом липня фіксується незначне зростання як індексу споживчих настроїв, так і індексів поточного становища та економічних очікувань. Можемо припустити, що населення знаходиться у «режимі очікування». Ми продовжуємо надалі спостерігати за ситуацією і оцінювати динаміку лише на довших часових проміжках.» - коментують аналітики Info Sapiens.







