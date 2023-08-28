Фінансові новини
- |
- 28.08.23
- |
- 09:13
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Друге із заблокованих через війну суден досягло територіальних вод Румунії
07:56 28.08.2023 |
Друге із заблокованих через російсько-українську війну суден успішно пройшло тимчасовим коридором і досягло територіальних вод Румунії.
Як передає Укрінформ, про це Президент Володимир Зеленський написав у соцмережі Х (колишній Твіттер).
"Друге судно досягло румунських територіальних вод після успішного проходження через наш тимчасовий чорноморський коридор", - зазначив Зеленський.
За його словами, судно, завантажене сталлю для африканських споживачів, було заблоковане з лютого 2022 року.
"Ми захищаємо свободу судноплавства реальними справами, а світ виграє від стабільності. Дякую всім, хто зробив це можливим: нашим портовикам, нашим воїнам і всім, хто захищає свободу", - наголосив Президент.
Як повідомляв Укрінформ, 16 серпня перший корабель залишив морський порт Одеси по тимчасовому коридору для цивільних суден.
Віцепрем'єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що балкер PRIMUS сінгапурського оператора під прапором Ліберії вийшов з Одеси і рухається встановленим для цивільних суден тимчасовим коридором. Судно перебувало в порту з 20 лютого 2022 року з металопродукцією для країн Африки.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський запропонує прирівняти корупцію до держзради
|Літні куртки замість зимових. Проти кого націлений новий скандал у Міноборони
|Скандальна закупівля курток для ЗСУ: Одним із власників турецької компанії був племінник нардепа від «Слуги народу», – ЗМІ
|Висоцького підозрюють у розкраданні грошей на закупівлі гумдопомоги під час війни
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Сполучені Штати бачать альтернативні маршрути для експорту українського зерна - ЗМІ
|Клуб експертів та Максим Уракін проаналізували макроекономічні показники України та світу в першому півріччі
|Чернишов прокоментував чутки про можливість забрати хімічний бізнес Фірташа
|Облгази Фірташа перейдуть в управління держави до кінця року, - «Нафтогаз»
|Друге із заблокованих через війну суден досягло територіальних вод Румунії
|Нафта трохи падає на тлі глобальних економічних проблем
Бізнес
|Генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг сказав, що очікує, що бум штучного інтелекту триватиме до наступного року
|Засновник британської космічної компанії відправить прапор України на Місяць
|Індія успішно посадила на Місяць космічний модуль
|Lenovo представила незвичайний ігровий ноутбук Legion 9i з GeForce RTX 4090 і найтоншою у світі системою рідинного охолодження
|Росія намагається заглушити Starlink в Україні, але безуспішно, - Пентагон
|Маск оголосив чергові зміни на платформі X
|Німеччина хоче перевірити інвестиції Китаю в ШІ