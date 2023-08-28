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АНАЛІТИКА

Друге із заблокованих через війну суден досягло територіальних вод Румунії

 

Друге із заблокованих через російсько-українську війну суден успішно пройшло тимчасовим коридором і досягло територіальних вод Румунії.

Як передає Укрінформ, про це Президент Володимир Зеленський написав у соцмережі Х (колишній Твіттер).

"Друге судно досягло румунських територіальних вод після успішного проходження через наш тимчасовий чорноморський коридор", - зазначив Зеленський.

За його словами, судно, завантажене сталлю для африканських споживачів, було заблоковане з лютого 2022 року.

"Ми захищаємо свободу судноплавства реальними справами, а світ виграє від стабільності. Дякую всім, хто зробив це можливим: нашим портовикам, нашим воїнам і всім, хто захищає свободу", - наголосив Президент.

Як повідомляв Укрінформ, 16 серпня перший корабель залишив морський порт Одеси по тимчасовому коридору для цивільних суден.

Віцепрем'єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що балкер PRIMUS сінгапурського оператора під прапором Ліберії вийшов з Одеси і рухається встановленим для цивільних суден тимчасовим коридором. Судно перебувало в порту з 20 лютого 2022 року з металопродукцією для країн Африки.
 

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