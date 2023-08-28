Клуб експертів та Максим Уракін проаналізували макроекономічні показники України та світу в першому півріччі













На YouTube-каналі "Клуб експертів" опубліковано нове відео, в якому засновник цього аналітичного центру Максим Уракін надав свій аналіз щодо макроекономічних показників України та стану глобальної економіки в першому півріччі 2023 року.

Демографічні показники України

Говорячи про демографічний фактор розвитку української економіки, експерт навів дані порталу Опендатабот, які свідчать про те, що рівень народжуваності в країні продовжує знижуватися. Згідно з цими даними, у першій половині 2023 року народилося близько 97 тисяч дітей, що на 28% менше порівняно з аналогічним періодом 2021 року.

"Народжуваність зменшується щороку приблизно на 7% починаючи з 2013 року. Однак повномасштабна війна погіршила ситуацію, спричинивши найбільшу кризу в природному прирості населення Демографія нашої країни продовжує зазнавати пресингу через обставини, що склалися", - зазначив е Максим Уракін.

За його словами, у першому півріччі 2023 року кількість укладених шлюбів упала на 17% порівняно з аналогічним періодом минулого року, тоді як кількість розлучень збільшилася на третину, особливо в Києві.

Відновлення економіки

Переходячи до макроекономічної сфери, економіст підкреслив, що українська економіка почала показувати ознаки відновлення.

"За даними НБУ, економіка України в другому кварталі зросла на 18,3% відносно того ж періоду минулого року. Це зростання відбувається відносно періоду найбільшого спаду на початку війни", - заявив засновник клубу експертів.

Проте Максим Уракін висловив побоювання щодо довгострокової перспективи.

"Незважаючи на поточний позитивний тренд, основний ризик для економіки України продовжує бути пов'язаний з тривалістю та інтенсивністю війни. Це може ускладнити відновлення, а також спричинити проблеми з інфляцією та курсом валюти", - зазначив Уракін.

За його словами, основними негативними факторами, що впливають на економічну активність, є зниження або нестабільність міжнародної допомоги, а також можливі подальші руйнування енергоінфраструктури та проблеми з електропостачанням в осінньо-зимовий період.

Аналіз зовнішньої торгівлі України

Максим Уракін також звернув увагу на фактор зростання від'ємного сальдо зовнішньої торгівлі, який відзначається з початку війни.

"Негативне сальдо зовнішньої торгівлі країни продовжує зростати, досягаючи, за оцінками Держстату, 9 млрд доларів за перші п'ять місяців цього року. Це говорить про те, що Україна витрачає більше валюти на імпорт товарів, ніж заробляє від їхнього експорту. Ми бачимо різке падіння експорту мінеральних продуктів на 39,3%, чорних і кольорових металів на 21,4%, деревини та товарів з неї на 17,7%, продукції машинобудування на 18,2%, хімічної промисловості на 21,4% та інших промислових товарів на 4,1%", - наголосив кандидат економічних наук.

Однак не всі новини в цій сфері були песимістичними. Уракін наголосив на зростанні експорту продовольчих товарів на 9,9%, що свідчить про потенціал українського агропромислового комплексу, який, можливо, стане одним з основних рушіїв відновлення економіки країни в найближчі роки.

Щодо сальдо зовнішньої торгівлі послугами, то, хоча воно все ще від'ємне, темпи його зменшення дали деякі підстави для оптимізму.

"Ми бачимо, що дефіцит зовнішньої торгівлі послугами скорочується, що може вказувати на поступове відновлення деяких секторів послуг в Україні", - підсумував експерт.

Фінансовий стан України у 2023 році

Однак не менш важливими аспектами економіки, за словами експерта, є держборг, міжнародні резерви та інфляція.

"Державний борг країни продовжує нарощувати свій обсяг. До середини 2023 року він України наблизився до позначки в 140 млрд доларів. Водночас Міжнародний валютний фонд (МВФ) скоригував свої прогнози щодо рівня держборгу країни, знизивши його з 98,3% ВВП до 88,1% ВВП. Незважаючи на цей "позитивний" реалістичний перегляд, такий рівень боргу є значним тягарем для національної економіки", - повідомив Максим Уракін.

Основне джерело фінансування бюджету України, за словами експерта, як і раніше, пов'язане із зовнішньою допомогою.

"Половина бюджету фінансується за рахунок податків і зборів, тоді як інша частина відбувається завдяки міжнародним грантам і кредитам", - підкреслив він.

Проте, міжнародні резерви країни показали позитивну динаміку.

"До серпня поточного року міжнародні резерви України досягли рекордних $41,72 млрд, що на 6,9% вище, ніж попередній рекорд. Цей приріст, ймовірно, є результатом активної зовнішньої фінансової підтримки", - заявив аналітик.

Що стосується інфляції, то вона показала уповільнення. "Після рекордних 27% інфляції у 2022 році, цей показник впав до наближених 4% у липні поточного року", - зазначив Уракін.

Таким чином, економічна ситуація в Україні, на думку засновника "Клубу експертів", продовжує залишатися складною та багатогранною, потребуючи уважного моніторингу та адаптації стратегій у відповідь на мінливі умови.

Світова економіка у 2023 році: аналіз і прогнози

В останніх презентованих дослідженнях "Клубу експертів" активно розглядалася економічна ситуація в Україні, однак, за словами Максима Уракіна, динаміка світової економіки також має значний вплив на нашу країну. За останніми даними, світова економіка показує стабільні ознаки зростання, але також існують і певні ризики.

"МВФ нещодавно надав свої прогнози щодо глобального економічного зростання. На 2023 рік прогнозується зростання у 3%, і такий самий показник очікується і у 2024 році. Рішення, ухвалені США щодо врегулювання питань, пов'язаних із рівнем державного боргу, а також активні дії в банківському секторі США та Швейцарії, сприяли зменшенню безпосередніх ризиків кризи на світовому фінансовому ринку. Однак, як підкреслили в МВФ, "баланс ризиків, як і раніше, нахилений у бік можливого погіршення економічної ситуації на глобальному рівні", - пояснив економіст.

Інфляція продовжує залишатися в центрі уваги експертів. Хоча МВФ знизив прогноз інфляції для поточного року до 6,8%, очікування на 2024 рік було скориговано в більший бік.

Ґрунтуючись на цій інформації, Максим Уракін робить висновок, що світова економіка перебуває на шляху до стабілізації, але ситуація залишається неоднозначною через низку невизначених факторів. Для країн та їхніх економік, що взаємодіють на світовому ринку, важливо моніторити зміни та готуватися до можливих викликів.

Розвиток економіки в окремих країнах

На думку засновника "Клубу експертів", світова економіка у 2023 році демонструє змішані результати. Тоді як деякі країни долають наслідки пандемії та перебувають на шляху до стабільного зростання, інші стикаються з викликами, пов'язаними з внутрішніми та зовнішніми чинниками.

"Економіка США перевищила очікування, показавши зростання вище прогнозних значень. При цьому споживчі витрати і державні витрати також показали стійке зростання, проте інвестиції в житлове будівництво продовжують знижуватися. Китай, що перебуває на шляху відновлення після пандемії, демонструє впевнене економічне зростання, хоча будівельна галузь продовжує переживати кризу. Єврозона показала помірне зростання, водночас найбільша економіка регіону - Німеччина - зустрічає рецесію. Водночас Велика Британія та Японія мають позитивні коригування прогнозів свого ВВП. Індія продовжує зміцнювати своє економічне становище, показуючи динамічне зростання. Тим часом Бразилія, хоч і показує зростання в поточному році, очікує зниження показників до 2024 року", - резюмував експерт.

Детальніше про ситуацію в українській і світовій економіці дивіться у відео на YouTube-каналі "Клуб експертів" за посиланням:



