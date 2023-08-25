Держгеонадра планують продати чергові 10 ділянок із покладами

Державна служба геології та надр 14 вересня проведе четверті аукціони з продажу 10 ділянок надр на загальну суму 102,9 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба відомства, передає Укрінформ.

«Державна служба геології та надр України оголосила проведення чергових аукціонів у 2023 році, на які запропонувала 10 ділянок надр з покладами бурштину, піску, вод підземних питних, гравію, піщано-галькового матеріалу», - йдеться в повідомленні.

Загальна початкова вартість лотів становить 102,96 млн грн.

Зазначається, що торги відбуватимуться на платформі Prozorro.Продажі в режимі реального часу.

На торги виставлені, зокрема, ділянки Сергіївка, Лісова, Борисівська ділянка, Хотимирська ділянка, Поташнянське родовище, дві ділянки Негребівського родовища тощо.

Як повідомлялося, Державна служба геології та надр призначила на 5 вересня треті у цьому році аукціони, на яких запропонує інвесторам 10 ділянок надр загальною початковою вартістю у 29,8 млн грн.