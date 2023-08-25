Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Мінекономіки та Єврокомісія завершили другий раунд консультацій щодо Плану України

 

Міністерство економіки України завершило другий раунд консультацій з делегацією Європейського Союзу щодо спільної роботи над Планом України, передбаченого програмою Ukraine Facility на 2024 - 2027 роки.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

«На попередній зустрічі ми узгодили структуру та розподіл тем. Тепер зосередилися на формі <...>. План складатиметься з кількох ключових блоків, серед яких макрофінансові сценарії відбудови, основні та секторальні реформи, пріоритетні для розвитку сектори, збільшення спроможності засвоєння інвестицій та кроссекційні теми - євроінтеграція, цифровізація, регіональний розвиток та клімат», - розповіла перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко.

За її словами, консультації з ЄС покликані виробити найбільш ефективний формат співпраці, який дозволить досягти цілей програми та наблизити європейську інтеграцію України.

«Зокрема, під час останніх консультацій ми обговорили ключові напрями для реформ - це правосуддя, антикорупційна політика, протидія відмиванню коштів, реформа публічного управління. Окремий блок - секторальні реформи, покликані забезпечити швидкий розвиток української економіки. Обговорили і кроссекційні теми - регіональний розвиток та відновлення України, питання клімату», - наголосила Свириденко.

За її словами, нині завершується підготовка концептуальної записки, яка після затвердження стане основою для подальших консультацій та перемовин з донорами та міжнародними організаціями.

Як повідомлялось, повністю завершити підготовку Плану України передбачається до 31 жовтня.
Ключові теги: ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,5051
  0,1499
 0,38

Курс обміну валют на сьогодні, 11:11
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,7750  0,03 0,09 38,6169  0,04 0,11
EUR 40,9827  0,15 0,37 42,0481  0,13 0,31

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес