Мінекономіки та Єврокомісія завершили другий раунд консультацій щодо Плану України

Міністерство економіки України завершило другий раунд консультацій з делегацією Європейського Союзу щодо спільної роботи над Планом України, передбаченого програмою Ukraine Facility на 2024 - 2027 роки.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

«На попередній зустрічі ми узгодили структуру та розподіл тем. Тепер зосередилися на формі <...>. План складатиметься з кількох ключових блоків, серед яких макрофінансові сценарії відбудови, основні та секторальні реформи, пріоритетні для розвитку сектори, збільшення спроможності засвоєння інвестицій та кроссекційні теми - євроінтеграція, цифровізація, регіональний розвиток та клімат», - розповіла перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко.

За її словами, консультації з ЄС покликані виробити найбільш ефективний формат співпраці, який дозволить досягти цілей програми та наблизити європейську інтеграцію України.

«Зокрема, під час останніх консультацій ми обговорили ключові напрями для реформ - це правосуддя, антикорупційна політика, протидія відмиванню коштів, реформа публічного управління. Окремий блок - секторальні реформи, покликані забезпечити швидкий розвиток української економіки. Обговорили і кроссекційні теми - регіональний розвиток та відновлення України, питання клімату», - наголосила Свириденко.

За її словами, нині завершується підготовка концептуальної записки, яка після затвердження стане основою для подальших консультацій та перемовин з донорами та міжнародними організаціями.

Як повідомлялось, повністю завершити підготовку Плану України передбачається до 31 жовтня.