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Норвегія очолить зусилля НАТО з реформування української сфери оборонних закупівель
15:58 25.08.2023 |
Норвегія очолить зусилля НАТО з вестернізації української практики оборонних закупівель, а також розвиватиме співпрацю між країнами-членами Альянсу і Україною.
Як пише "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні Міноборони Норвегії.
Міністр оборони Норвегії Бйорн Арілд Грам заявив, що в Україні існують серйозні проблеми з корупцією у сфері оборонних закупівель.
"Відтоді, як НАТО звернувся до Норвегії по допомогу в 2014 році, ми підтримуємо Україну в розбудові доброчесності в законах, правилах і процедурах, необхідних для належного здійснення оборонних закупівель", - зазначив він.
У березні Норвегія уклала з Україною угоду про підтримку розвитку української організації з постачання оборонних матеріалів. До цієї роботи також долучились Швеція і Британія.
Тепер Норвегія очолить аналіз того, як НАТО може зробити свій внесок в оборонні закупівлі в Україні.
Цей сектор має розвиватись у напрямі західних стандартів і методів роботи. Огляд має бути завершений протягом року і містити конкретні заходи.
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