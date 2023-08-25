Із початку року місцеві бюджети отримали понад 92 мільярди дотацій та субвенцій

Упродовж січня-липнія 2023 року Міністерство фінансів спрямовано 92,3 млрд грн на трансферти місцевим бюджетам або 5,6% від загального обсягу видатків держбюджету.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Із них у липні - 7,8 млрд грн, зокрема:

* 3,4 млрд грн - освітня субвенція;

* 450 млн грн - субвенція на придбання житла внутрішньо-переміщеним особам, які захищали Україну;

* 300 млн грн - субвенція на придбання житла особам, які захищали Україну;

* 300 млн грн - субвенція на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти;

* 245 млн грн - додаткова дотація на тримання закладів освіти та охорони здоров'я;

* 200 млн грн - субвенція на придбання шкільних автобусів.

