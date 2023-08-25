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АНАЛІТИКА

Внутрішні надходження до бюджету повністю перекрили витрати на оборону у першому півріччі 2023 року, – Рахункова палата

10:51 25.08.2023 |

Економіка

 

Упродовж січня-червня 2023 року надходження із внутрішніх джерел (893 млрд грн) повністю забезпечили потреби у видатках на національну безпеку й оборону.

Про це заявив тимчасовий виконувач повноважень очільника Рахункової палати Андрій Майснер, презентуючи висновок про результати аналізу виконання закону про Державний бюджет України на 2023 рік у першому півріччі.

"Економіка країни поступово адаптується до умов воєнного стану. Уряд виконував закон про держбюджет в умовах уповільнення спаду експорту й інфляції, зростання імпорту, фіксованого офіційного курсу гривні", - сказав він.

За його словами, план доходів загального фонду навіть без урахування грантів на бюджетну підтримку перевиконано на 30 млрд грн, або 5%.

Коментуючи ситуацію із зовнішньою фінансовою підтримкою міжнародних фінансових організацій і країн-партнерів (позики й гранти), Майснер відмітив, що, як і в попередньому році, така допомога становила половину надходжень загального фонду і спрямовувалася на першочергові витрати. Зокрема, на заробітну плату працівникам державних установ, соціальний захист і охорону здоров'я.

"Завдяки надходженням із внутрішніх джерел (893 млрд грн) повністю забезпечена потреба у здійсненні видатків на нацбезпеку й оборону, що становили 49% усіх витрат загального фонду", - підкреслив очільник Рахункової палати.

Водночас Майснер звернув увагу, що в перші шість місяців року не розпочато проведення видатків на надання субвенцій за п'ятьма бюджетними програмами на суму 7 млрд грн. Крім цього, видатки на надання трансфертів за шістьма бюджетними програмами менші плану на 5 млрд грн, або 8%. У результаті видатки держбюджету на надання трансфертів місцевим бюджетам майже на 12% менші запланованих.

При цьому він повідомив, що у першому півріччі 2023 року перевиконаний річний план надходжень до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії. У січні-червні 2023 року до Фонду надійшло 45 млрд грн, ще 17 млрд грн становили залишки коштів на початок року, видатків проведено на суму 4 млрд грн, або 19% виділених Кабміном.

"Із резервного фонду у звітному періоді Кабмін виділив кошти на заходи зі зміцнення обороноздатності держави, надання матеріальної грошової допомоги постраждалим внаслідок підриву греблі Каховської ГЕС та забезпечення питною водою чотирьох регіонів України", - резюмував він.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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