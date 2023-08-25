Фінляндія вивчає можливість виробництва в Україні БТР Patria

Фінляндія вивчає можливість виробництва в Україні бронетранспортерів Patria. Україна зацікавлена в досвіді фінських збройових компаній.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на YLE.

Фінляндія зараз вивчає можливість виробництва бронетехніки в Україні. На практиці це може означати, до прикладу, ліцензійне виробництво бронетранспортерів Patria в Україні. Раніше у Patria була аналогічна домовленість із Польщею.

"Ми, звичайно, оцінюємо всі можливості, за допомогою яких ми можемо підтримати Україну", - заявила на прес-конференції міністр закордонних справ Еліна Валтонен.

Глава зовнішньополітичного відомства зазначила, що Фінляндія зацікавлена в стимулюванні оборонної промисловості в Європі.

За словами міністра оборони Антті Хяккянена, Україна зацікавлена в досвіді фінських збройових компаній.

"Я вважаю, що у нас є можливості для співпраці", - упевнений Хяккянен.

Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна зацікавлена у виробництві фінської бронетехніки.

Водночас прем'єр-міністр Петтері Орпо під час відвідин Києва заявив, що в Україну прибуде 18-й пакет допомоги.