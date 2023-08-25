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Фінляндія вивчає можливість виробництва в Україні БТР Patria
23:39 24.08.2023 |
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на YLE.
Фінляндія зараз вивчає можливість виробництва бронетехніки в Україні. На практиці це може означати, до прикладу, ліцензійне виробництво бронетранспортерів Patria в Україні. Раніше у Patria була аналогічна домовленість із Польщею.
"Ми, звичайно, оцінюємо всі можливості, за допомогою яких ми можемо підтримати Україну", - заявила на прес-конференції міністр закордонних справ Еліна Валтонен.
Глава зовнішньополітичного відомства зазначила, що Фінляндія зацікавлена в стимулюванні оборонної промисловості в Європі.
За словами міністра оборони Антті Хяккянена, Україна зацікавлена в досвіді фінських збройових компаній.
"Я вважаю, що у нас є можливості для співпраці", - упевнений Хяккянен.
Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна зацікавлена у виробництві фінської бронетехніки.
Водночас прем'єр-міністр Петтері Орпо під час відвідин Києва заявив, що в Україну прибуде 18-й пакет допомоги.
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