Вантажні поїзди перетинатимуть кордон України та Молдови за спрощеною процедурою

Ратифіковані Верховною Радою зміни до угоди між Україною та Молдовою про діяльність залізничного транспорту дозволять здійснювати транзитні перевезення за спрощеною процедурою.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

«Сьогодні, 24 серпня, Верховна Рада України ратифікувала внесення змін до Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Молдова про діяльність залізничного транспорту. Ухвалені зміни дозволять здійснювати транзитні перевезення на дільниці Етулія (Молдова) - Рені (Україна) - Джурджулешти (Молдова), без тридобової зупинки у Рені», - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що нововведення стосуватимуться рухомого складу всіх форм власності та вантажів, які прямують зі станцій Республіки Молдова та України або транзитом через їхні території в напрямку молдовського Джурджулешти та румунського Галац-Ларга.

За словами віцепрем'єр-міністра з відновлення - міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова, такі зміни дають можливість значно прискорити та збільшити залізничні вантажоперевезення між Україною та Молдовою, а також суттєво підвищити експортний потенціал портів Дунайського кластера.

У Мінвідновлення зазначають, що ухвалені зміни також сприятимуть збільшенню пропускної спроможності пунктів пропуску Фрікацей-Етулія та Рені-Джурджулешти.

Як повідомлялося, філія «Центр транспортної логістики» АТ «Укрзалізниця» уклала договір з молдовським залізничним оператором Calea Ferată din Moldova (CFM), завдяки якому зможе надавати комплекс послуг з організації перевезень вантажів транзитом по території Молдови в усіх сполученнях.