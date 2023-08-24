АМКУ викрив змову на торгах із ремонту доріг: оштрафовано три компанії та ФОПа

Антимонопольний комітет України (АМКУ) оштрафував три компанії та фізособу-підприємця сумарно на 30,5 млн грн за узгоджені дії на торгах із ремонту доріг.

Про це повідомляється на сайті АМКУ.

Як повідомила пресслужба відомства, йдеться про ремонти доріг у Закарпатській і Черкаській областях у 2018 році.

ТОВ "Євробуд-Індустрія", ТОВ "Ліможінвест", ТОВ "Колтех-Транс" і ФОП Акопян В. К. 2018 року почергово брали участь у 19 торгах, які стосуються ремонту доріг, із загальною очікуваною вартістю 572,3 млн грн.

У результаті розслідування АМКУ виявив ознаки антиконкурентних узгоджених дій між зазначеними компаніями, зокрема, спільної комунікації та обміну інформацією. За порушення законодавства на компанії та ФОП накладено штрафи, які в сумі становлять понад 30,5 млн грн. Крім того, зазначені компанії протягом трьох років не зможуть брати участь у публічних закупівлях.