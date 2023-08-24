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АМКУ викрив змову на торгах із ремонту доріг: оштрафовано три компанії та ФОПа
17:11 24.08.2023 |
Антимонопольний комітет України (АМКУ) оштрафував три компанії та фізособу-підприємця сумарно на 30,5 млн грн за узгоджені дії на торгах із ремонту доріг.
Про це повідомляється на сайті АМКУ.
Як повідомила пресслужба відомства, йдеться про ремонти доріг у Закарпатській і Черкаській областях у 2018 році.
ТОВ "Євробуд-Індустрія", ТОВ "Ліможінвест", ТОВ "Колтех-Транс" і ФОП Акопян В. К. 2018 року почергово брали участь у 19 торгах, які стосуються ремонту доріг, із загальною очікуваною вартістю 572,3 млн грн.
У результаті розслідування АМКУ виявив ознаки антиконкурентних узгоджених дій між зазначеними компаніями, зокрема, спільної комунікації та обміну інформацією. За порушення законодавства на компанії та ФОП накладено штрафи, які в сумі становлять понад 30,5 млн грн. Крім того, зазначені компанії протягом трьох років не зможуть брати участь у публічних закупівлях.
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