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АНАЛІТИКА

Рада затвердила зміни до угоди з Молдовою про залізничний транспорт

16:34 24.08.2023 |

Економіка

 

Верховна Рада ратифікувала Протокол між Кабінетом міністрів України та урядом Республіки Молдова про внесення змін до міжурядової угоди про діяльність залізничного транспорту.

Прийняття відповідного урядового законопроєкту №0218 в цілому підтримали 250 нардепів, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.

Законом пропонується ратифікувати протокол про внесення змін до угоди, підписаний 27 квітня 2023 року.

Згідно із пояснювальною запискою, протоколом передбачено внесення змін та доповнень до угоди, зокрема, пропонується викласти у новій редакції її частину, якою регулюються питання прикордонного, митного та інших заходів офіційного контролю.

Очікується, що ратифікація протоколу "дозволить здійснювати транзитні перевезення територією України на дільниці Етулія (Республіка Молдова) - Рені (Україна) - Джюрджюлешть (Республіка Молдова) порожнього рухомого складу всіх форм власності та вантажів, які прямують зі станцій Республіки Молдова та України або транзитом через Україну і Республіку Молдова призначенням на/з станції Джюрджюлешть (Молдова) та Галац-Ларга (Румунія) без зупинки та проведення на станції Рені прикордонного, митного та інших заходів офіційного контролю, що сприятиме збільшенню обсягів перевезень вантажів та пропускної спроможності пунктів пропуску Фрікацей - Етулія та Рені - Джюрджюлешть".

Як повідомлялося, раніше уряд Молдови виділив з держбюджету 60 млн леїв ($3,4 млн за поточним курсом) на ремонт пошкодженої ділянки залізниці між розташованим на півдні містом Кагул та Джурджулештами. Ремонт залізниці дозволить відновити безпечний маршрут транспортування вантажів до портів Джурджулешти, Галац та Рені.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Молдова
 

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