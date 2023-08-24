Реальні зарплати українців зросли вперше з початку війни

Пенсійний фонд України затвердив показник середньої заробітної плати за другий квартал 2023 року, який обліковується для розрахунку пенсії. Реальна зарплата зросла вперше від початку війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сайту ПФУ.

За даними ПФУ, середня зарплата склала:

* січень - 12 644,98 гривень

* лютий - 12 794,11 гривень

* березень - 13 423,28 гривень

* квітень - 13 626,02 гривень

* травень - 14 109,64 гривень

* червень - 16 012,38 гривень

Таким чином, порівняно з червнем 2022 року, зарплата зросла на 14,7%. Рік тому вона становила 13 957,63 гривень.

Водночас річна інфляція у червні становила 12,8%, що означає зростання реальної зарплати приблизно на 2%.