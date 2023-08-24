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Реальні зарплати українців зросли вперше з початку війни
15:53 24.08.2023 |
Пенсійний фонд України затвердив показник середньої заробітної плати за другий квартал 2023 року, який обліковується для розрахунку пенсії. Реальна зарплата зросла вперше від початку війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сайту ПФУ.
За даними ПФУ, середня зарплата склала:
* січень - 12 644,98 гривень
* лютий - 12 794,11 гривень
* березень - 13 423,28 гривень
* квітень - 13 626,02 гривень
* травень - 14 109,64 гривень
* червень - 16 012,38 гривень
Таким чином, порівняно з червнем 2022 року, зарплата зросла на 14,7%. Рік тому вона становила 13 957,63 гривень.
Водночас річна інфляція у червні становила 12,8%, що означає зростання реальної зарплати приблизно на 2%.
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