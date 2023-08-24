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Вже 15 великих бізнесів долучилися до меморандуму щодо відновлення Криму після деокупації
14:29 24.08.2023 |
15 міжнародних, національних та локальних бізнесів вже долучилися до відкритого меморандуму щодо відновлення та розвитку підприємництва на Кримському півострові після його деокупації.
Про це за підсумками третього саміту Кримської платформи повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.
Так, серед підписантів меморандуму - компанії Nokia, Fozzy Group, Vodafone, Kyivstar, Genesis, SoftServe Ukraine, Monobank, Sigma Software, SQUAD, Ribas Hotels, Edem, Okko, Lifecell, Добробут, CMS Group, Luxoft.
Листи підтримки направила міжнародна компанія Jacobs, яка є однією з найбільших інжинірингових компаній США, компанія Expedia, яка є одним зі світових лідерів на ринку туристичних технологій. А також - компанія EPAM, лідер у сфері інформаційних технологій.
Про свою готовність інвестувати в інфраструктуру на всій суверенній території України заявила компанія Ryanair. А також - Royal HaskoningDHV, одна з найбільших світових консалтингових компаній у сфері розвитку авіації, будівництва, енергетики, транспортної інфраструктури, урбаністики, яка має представництва у понад 30 країнах світу.
З відеозверненнями на підтримку економічного відновлення та відбудову звільненого Криму підключилася Всесвітня туристична організація - єдиний орган при ООН, який навесні 2022 року анулював членство Росії у своєму складі. Організація об'єднує 157 країн.
Підтримал ініціативу також Всесвітня рада з подорожей та туризму - ця міжнародна організація представляє понад 200 компаній, оборот який становить понад 600 млрд доларів США (30 % усього ринку). Серед членів ради - ALL - Accor Live Limitless, Airbnb, Carnival Corporation, Hilton, InterContinental Hotels & Resorts, Marriott Hotels, MSC Cruises, Radisson і Uber.
"Ми створимо у Криму найбільший технологічний Центр Східної Європи. Вільні економічні зони, скасування валютного регулювання, сучасна цифрова інфраструктура та безмежні можливості для навчання та саморозвитку. Разом з Україною у Крим повернеться гідний рівень життя", - наголосив віцепрем'єр.
"Тимчасова окупація півострова перетворила його на символ імперської, антигуманної, терористичної та шовіністської сутності росії. Однак сьогодні ми говоримо про інше майбутнє Криму. З відновленням після тимчасової окупації, з розвитком інфраструктури, з поверненням інвестицій, туристів, свободи говорити та діяти", - зазначив Олександр Кубраков.
Як наголошують в Мінвідновлення, попри фактичне знищення Росією економіки, бізнесу і туризму на півострові, попри втрати від екологічного тероризму, він стане кращим, аніж був.
"Економічна потужність, великі порти й морські маршрути. Технологічні парки та R&D центри провідних ІТ-компаній світу. Сучасна освітня інфраструктура. Новий туристичний бренд. Все це - складові відновлення звільненого Криму. Вже сьогодні долучитись до відновлення півострова готові десятки провідних компаній та міжнародних організацій. Впевнена, що разом ми відновимо український Крим", - зазначила заступник Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександра Азархіна.
Як наголошують в Мінвідновлення, Україна має безпрецедентну підтримку провідних бізнесів - з України та усього світу, які вже долучилися до відкритого меморандуму щодо відновлення та розвитку півострова.
Доєднатися до Меморандуму можна за посиланням.
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