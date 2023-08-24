Фінансові новини
- |
- 24.08.23
- |
- 15:20
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Мережа магазинів H&M Group планує відновити роботу магазинів в Україні з листопада
11:51 24.08.2023 |
Шведська мережа магазинів H&M планує відновити роботу в Україні у листопаді.
Про це йдеться у релізі компанії, передає Асоціація рітейлерів України.
Як повідомлялося раніше, H&M Group тимчасово закрила свої магазини в Україні 24 лютого 2022 року.
Наразі компанія перебуває в тісному діалозі з партнерами та представниками влади, і планує поступово відновити роботу більшості своїх магазинів в країні з листопада 2023 року.
"Після тривалих обговорень із глобальними та місцевими зацікавленими сторонами ми готові розпочати процес повторного відкриття більшості наших магазині", - сказав регіональний менеджер H&M регіону Східна Європа Мемет Арісой,
Водночас H&M Group буде співпрацювати з організаціями на місцях і брати участь у програмах допомоги та відновлення.
Інформація щодо відновлення роботи в конкретних локаціях буде доступна пізніше.
H&M була заснована у 1947 році у Швеції. Крім бренду H&M, компанії належать також марки COS, Monki, & Other Stories, Weekday, ARKET та Afound, а також мережа магазинів товарів для дому H&M Home.
Як повідомлялося, перший магазин H&M відкрився у Києві в 2018 році. За наступні три роки в столиці, Харкові, Одесі та Львові ритейлер відкрив ще близько десятка торгівельних точок. У 2022 році компанія H&M мав намір запустити в Україні інтернет-магазин.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Норвегія відправить в Україну зенітні ракети IRIS-T та обладнання для розмінування
|Про посилення мобілізації та воєнну деокупацію Криму: головні заяви Зеленського
|Верховна Рада замінила арешт на пробаційний нагляд
|Нідерланди передадуть Україні близько тисячі зарядів для дистанційного розмінування
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Вже 15 великих бізнесів долучилися до меморандуму щодо відновлення Криму після деокупації
|Україна через дефіцит електроенергії третій день поспіль бере аварійну допомогу
|Ціна на газ у Європі падає на 18%
|Пшениці для експорту в України у 2023/2024 МР буде не менше, ніж у минулому сезоні - Мінагрополітики
|Мережа магазинів H&M Group планує відновити роботу магазинів в Україні з листопада
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 24.08.23
|Українські борошномели все частіше повідомляють про низьку якість пшениці нового врожаю
Бізнес
|Росія намагається заглушити Starlink в Україні, але безуспішно, - Пентагон
|Маск оголосив чергові зміни на платформі X
|Німеччина хоче перевірити інвестиції Китаю в ШІ
|Російський «Яндекс» намагається зберегти свій міжнародний бізнес, змінивши його назву
|Як Маск контролює «всю війну в Україні» та спілкується з Путіним. Головне зі статті New Yorker
|Hyundai повністю представив новий позашляховик Santa Fe
|Clip Mouse: оригінальна комп'ютерна мишка у вигляді затискача на пальці