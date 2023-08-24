Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Мережа магазинів H&M Group планує відновити роботу магазинів в Україні з листопада

11:51 24.08.2023 |

Економіка

 

Шведська мережа магазинів H&M планує відновити роботу в Україні у листопаді.

Про це йдеться у релізі компанії, передає Асоціація рітейлерів України.

Як повідомлялося раніше, H&M Group тимчасово закрила свої магазини в Україні 24 лютого 2022 року.

Наразі компанія перебуває в тісному діалозі з партнерами та представниками влади, і планує поступово відновити роботу більшості своїх магазинів в країні з листопада 2023 року.

"Після тривалих обговорень із глобальними та місцевими зацікавленими сторонами ми готові розпочати процес повторного відкриття більшості наших магазині", - сказав регіональний менеджер H&M регіону Східна Європа Мемет Арісой,

Водночас H&M Group буде співпрацювати з організаціями на місцях і брати участь у програмах допомоги та відновлення.

Інформація щодо відновлення роботи в конкретних локаціях буде доступна пізніше.

H&M була заснована у 1947 році у Швеції. Крім бренду H&M, компанії належать також марки COS, Monki, & Other Stories, Weekday, ARKET та Afound, а також мережа магазинів товарів для дому H&M Home.

Як повідомлялося, перший магазин H&M відкрився у Києві в 2018 році. За наступні три роки в столиці, Харкові, Одесі та Львові ритейлер відкрив ще близько десятка торгівельних точок. У 2022 році компанія H&M мав намір запустити в Україні інтернет-магазин.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,5343
  0,2743
 0,69

Курс обміну валют на сьогодні, 10:27
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,8074  0,06 0,17 38,6589  0,05 0,12
EUR 41,1333  0,02 0,04 42,1789  0,02 0,04

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес