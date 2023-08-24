Мережа магазинів H&M Group планує відновити роботу магазинів в Україні з листопада

Шведська мережа магазинів H&M планує відновити роботу в Україні у листопаді.

Про це йдеться у релізі компанії, передає Асоціація рітейлерів України.

Як повідомлялося раніше, H&M Group тимчасово закрила свої магазини в Україні 24 лютого 2022 року.

Наразі компанія перебуває в тісному діалозі з партнерами та представниками влади, і планує поступово відновити роботу більшості своїх магазинів в країні з листопада 2023 року.

"Після тривалих обговорень із глобальними та місцевими зацікавленими сторонами ми готові розпочати процес повторного відкриття більшості наших магазині", - сказав регіональний менеджер H&M регіону Східна Європа Мемет Арісой,

Водночас H&M Group буде співпрацювати з організаціями на місцях і брати участь у програмах допомоги та відновлення.

Інформація щодо відновлення роботи в конкретних локаціях буде доступна пізніше.

H&M була заснована у 1947 році у Швеції. Крім бренду H&M, компанії належать також марки COS, Monki, & Other Stories, Weekday, ARKET та Afound, а також мережа магазинів товарів для дому H&M Home.

Як повідомлялося, перший магазин H&M відкрився у Києві в 2018 році. За наступні три роки в столиці, Харкові, Одесі та Львові ритейлер відкрив ще близько десятка торгівельних точок. У 2022 році компанія H&M мав намір запустити в Україні інтернет-магазин.