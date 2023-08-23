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Японія надасть Україні допомогу в розмірі до $7 млрд - прем'єр
18:09 23.08.2023 |
Японія надасть Україні допомогу в розмірі до $7 млрд, заявив прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, виступаючи онлайн на 3-му саміті Міжнародної Кримської платформи в Києві.
"Японія постійно забезпечуватиме (Україні - ІФ-У) різноманітну допомогу в розмірі до $7 млрд залежно від потреб", - заявив він.
Окрім того, Японія скористається своїм досвідом і знаннями в галузі повоєнного відновлення і відновлення після природних катастроф для забезпечення допомоги, зазначив він.
Кісіда вкотре повторив, що Японія послідовно підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, включно з Кримом, а також продовжить тісно співпрацювати з міжнародним співтовариством, зокрема з країнами G7, і приєднуватиметься до санкцій проти Росії, забезпечуючи постійну підтримку Україні.
"Я відвідував Київ і Бучу в березні поточного року і став свідком трагедії на власні очі. Це підтвердило мою переконаність, що агресія Росії проти України є надзвичайним актом, що пікурує основи міжнародного порядку", - сказав він.
Як наголосив Кішіда, "Японія на боці народу України для того, щоб забезпечити мир і заново повернути його на прекрасну українську землю".
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