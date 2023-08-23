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Україна розриває угоди про уникнення подвійного оподаткування з Сирією та Іраном
17:26 23.08.2023 |
Верховна Рада припинила дії угод про уникнення подвійного оподаткування між урядами України і Сирійської Арабської Республіки, а також урядами України й Ісламської Республіки Іран.
Про це народний депутат із парламентської фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив у Телеграмі, передає Укрінформ.
Він уточнив, що ухвалення закону "Про припинення дії Угоди між Урядом України та Урядом Сирійської Арабської Республіки про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи" (№0209) підтримали 278 парламентаріїв. Угода була вчинена 5 червня 2003 року в Києві та ратифікована Верховною Радою України 4 лютого 2004 року.
Водночас, за словами Железняка, ухвалення законодавчого акта "Про припинення дії Угоди між Урядом України і Урядом Ісламської Республіки Іран про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доход і на майно" (№0215) підтримали 273 депутати. Угода була вчинена 21 травня 1996 року в Тегерані та ратифікована українським парламентом 6 грудня 1996 року.
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