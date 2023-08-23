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ЄС готує багаторічний план підтримки України - Мішель
16:48 23.08.2023 |
ЄС готує багаторічний план фінансової підтримки України вартістю понад 50 мільярдів євро, заявив, виступаючи через відеозв'язок на 3-му саміті Кримської платформи президент Євроради Шарль Мішель.
"Жорстока тактика Росії пов'язана з атакою на українські порти, спрямованою на поширення голоду у світі. Тому ми схвалюємо зусилля України з пошуку нових шляхів експорту зерна, зокрема із залученням Туреччини. ЄС підтримує ваші спроби виходу на нові ринки. Ми розуміємо, що це боротьба за ваше майбутнє, за реалізацію вашої мрії про майбутнє", - сказав він.
Минулого року, сказав президент Євроради, "Україна отримала перспективи європейського майбутнього, і ми зараз уже впевнено говоримо, що це не питання, чи буде Україна членом ЄС. Це скоріше питання, коли це станеться. Ми готуємося до початку переговорів про вступ".
"Я хочу віддати належне керівництву України, лідерам кримськотатарського народу за те, що вони продовжують свою боротьбу за мир. Попри всі перешкоди, попри переслідування у всьому Криму, попри жорстокість проти окремих громадян, міст і сіл, ви продовжуєте боротися, і ЄС буде надалі боротися так само за притягнення до відповідальності всіх, хто відповідає за ці злочини", - заявив він.
"І це стосуватиметься безумовної поваги до територіальної неподільності України, приналежності Кримського півострова до України", - наголосив президент Євроради.
За словами Мішеля, "ми підтримуємо вас через санкційний режим і будемо підтримувати вас сильніше. Ми будемо краще задовольняти ваші гуманітарні потреби. Ми стоїмо поруч із вами в цій битві за свободу".
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