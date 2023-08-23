ООН збирає гроші донорів на підтримку України в зимовий період

Організація Об'єднаних Націй спільно з партнерами оголосила збір коштів на підтримку України в холодні місяці.

Як передає власний кореспондент Укрінформу у Нью-Йорку, про це у вівторок заявив журналістам речник Генсека ООН Стефан Дюжаррік.

«Ми разом з партнерами розпочали ініціативу із закликом зібрати 268 млн доларів США, щоб підтримати понад 1,3 млн осіб конкретною допомогою в найближчі зимові місяці», - повідомив він.

За словами Дюжарріка, внаслідок війни «серйозно пошкоджено» будинки, енергетичну, водопровідну та газову інфраструктуру, що «наражає мільйони людей на надзвичайний ризик під час холодної пори року, яка в Україні зазвичай починається в жовтні й триває до березня», зазначив він, вказавши, що температура повітря може опускатися до мінус 30°C.

Дюжаррік наголосив, що цієї зими в ООН надаватимуть пріоритет аварійному ремонту будинків у прифронтових громадах, а також доправлятимуть туди одяг, опалювальні прилади й «інші зимові товари».

Пріоритетними також вважаються ремонтні роботи в центрах для переміщених осіб і фінансова допомога переселенцям, «аби вони могли оплачувати оренду житла чи комунальні послуги». Гуманітарні організації допомагатимуть з ремонтом муніципальних систем опалення, додав речник Генсека.

"Розрахунки щодо потреб у допомозі ґрунтуються на досвіді минулої зими, коли гуманітарні організації надали подібні послуги 2,2 млн осіб і доставили понад 4 тис. генераторів в умовах гострої енергетичної кризи", - пояснив Дюжаррік.

Як повідомляв Укрінформ, минулої зими Кремль намагався знищити цивільну енергетичну інфраструктуру України.

За словами Президента України Володимира Зеленського, Україна вже робить усе можливе, щоб наступної зими унинути блекауту, пов'язаного із російськими обстрілами.