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Арістотель
Кабмін спростив порядок надання статусу учасника бойових дій
Кабінет міністрів України вніс зміни до порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, спростивши процедуру його надання.
Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у вівторок.
Зокрема, тепер для визначення статусу учасника бойових дій відповідним комісіям достатньо надати одну довідку про безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією РФ проти України.
"Цей крок значною мірою допоможе звільнитися від зайвої бюрократії та прискорити процедуру визнання внеску на захист України та присвоєння їм статусу учасника бойових дій", - прокоментував зміни Міністр оборони України Олексій Резніков.
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