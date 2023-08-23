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Держава компенсуватиме роботодавцям витрати на облаштування робочих місць для осіб з інвалідністю І та ІІ груп
23:12 22.08.2023 |
Відповідне рішення було ухвалене на засіданні Кабінету міністрів 22 серпня, повідомило Міністерство економіки.
"Через війну в нашій країні зростає кількість людей з інвалідністю. Більшість з них - працездатного віку, які мають можливість та бажання продовжувати працювати. І ми маємо надати їм підтримку в самореалізації", - заявила міністр економіки Юлія Свириденко.
За прогнозами міністерства, до кінця цього року вдасться облаштувати щонайменше 1500 таких робочих місць.
Передбачається надання компенсації роботодавцям за облаштування робочих місць:
→ для осіб з інвалідністю І групи - до 100 500 грн (15 мінімальних зарплат);
→ для осіб з інвалідністю ІІ групи - до 67 000 грн (10 мінімальних зарплат).
Компенсуватися будуть витрати на придбання роботодавцем допоміжних засобів для облаштування робочого місця для особи з інвалідністю, зокрема:
→ меблів (крісел з регульованими або фіксованими сидіннями, поручнів та брусів, розсувних дверей, засобів для їх відчинення/зачинення, протиковзних та тактильних матеріалів для підлог і сходів);
→ транспортерів для піднімання сходами з електроприводом;
→ допоміжних засобів для позиціонування курсора та тактильних комп'ютерних дисплеїв;
→ брайлівських клавіатур та портативних пристороїв;
→ підйомних платформ для робочих місць;
→ допоміжних засобів для відтворення звуку та для забезпечення здатності чути і бачити.
Фінансування компенсації цього року здійснюватиметься коштом Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.
Щоб отримати компенсацію, роботодавцю необхідно подати до регіонального центру зайнятості в паперовій або електронній формі:
→ заяву щодо надання компенсації;
→ копії документів, які підтверджують працевлаштування особи з інвалідністю та → придбання роботодавцем допоміжних засобів для облаштування робочого місця.
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