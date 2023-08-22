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АНАЛІТИКА

Кабмін продовжив пільгові ціни на газ для постачальників тепла населенню до 15 квітня 2024 р.

17:56 22.08.2023 |

Економіка

 

Кабінет Міністрів України подовжив дію спеціального зобов'язання, в рамках якого НАК "Нафтогаз України" продовжить реалізовувати природний газ постачальникам тепла для населення за фіксованою ціною 7,4 тис. грн/куб. м до 15 квітня 2024 року.

"Також забезпечуємо незмінність тарифів на тепло для населення в новому опалювальному сезоні. Це рішення - частина комплексних заходів з підготовки до зими. Працюємо над тим, щоб в оселях кожного українця було світло й тепло", - наводяться в повідомленні слова прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на урядовому порталі.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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