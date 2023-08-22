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Кабмін виділив додатково 7 млрд грн для продовження робіт із будівництва водогонів - Шмигаль
17:08 22.08.2023 |
Кабінет Міністрів України виділив додатково 7 млрд грн для продовження робіт із будівництва водогонів, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Паралельно з модернізацією нашої країни продовжуємо її швидку відбудову. Зокрема, долаємо наслідки російського теракту на Каховській ГЕС. Маємо важливі результати. Почала працювати перша нитка водогону на ділянці "Інгулець - Кряжове". Вона забезпечить водою 25% населення Кривого Рогу. Виконали роботи за рекордно короткі строки - 76 днів від моменту підриву станції", - написав Шмигаль у телеграм-каналі за результатами засідання уряду у вівторок.
За словами прем'єра, на прокладання трьох ланок водогонів загальною протяжністю понад 144 км уряд насамперед надав 1,5 млрд грн.
"Сьогодні ухвалюємо рішення про виділення додатково ще 7 млрд грн для продовження робіт. Працюємо далі, щоб до зими всі жителі постраждалих міст мали доступ до води", - написав він.
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