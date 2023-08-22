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На відновлення зруйнованих Росією медзакладів виділено 3,3 мільярда, – МОЗ
16:58 22.08.2023 |
На відбудову медичної інфраструктури в рамках програми з відновлення України та Фонду ліквідації наслідків збройної агресії виділені кошти в сумі 3,29 млрд грн.
Як ідеться в повідомленні Міністерства охорони хдоров'я, від початку повномасштабної війни внаслідок терористичних атак Росії завдано шкоди 1598 об'єктам у 639 медичних закладах. Частина з них повністю зруйновані, частині завдано різні види пошкоджень (вибиті вікна, пошкоджено фасад тощо). При цьому 358 об'єктів вже вдалося повністю відновити, ще 426 - частково. Загалом очікувана вартість відбудови та відновлення зруйнованого, за оцінками міжнародних партнерів, становить $16,4 млрд.
Усі інвестиційні проєкти в межах програми відбудови медичної інфраструктури України реалізовуватимуться виключно з урахуванням ролі тих чи інших медичних закладів у спроможній мережі. Це дозволить найбільш ефективно розподіляти обмежений фінансовий ресурс заради досягнення максимального результату.
На відбудову медичної інфраструктури спрямовуються кошти з різних джерел: це і державний бюджет, і допомога міжнародних партнерів.
Наразі в рамках програми з відновлення України та Фонду ліквідації наслідків збройної агресії виділені кошти в сумі 3,29 млрд грн на відновлення 55 медичних закладів в 13 областях: Вінницька, Дніпропетровська, Житомирська, Київська, Кіровоградська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька, Чернігівська.
При цьому з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії виділено 1,6 млрд грн на реконструкцію 24 об'єктів медичних закладів у 9 областях: Житомирська, Київська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька, Чернігівська.
Ще 1,7 млрд грн фінансування передбачено в межах програми з відновлення України. Йдеться про 31 об'єкт медзакладів у 9 областях України: Вінницька, Дніпропетровська, Житомирська, Київська, Кіровоградська, Одеська, Полтавська, Сумська, Чернігівська.
Незабаром очікується рішення щодо 23 об'єктів, відновлення яких відбуватиметься коштом Надзвичайної кредитної програми для відновлення України (субвенція з державного у місцевий бюджет).
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