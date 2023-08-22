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АНАЛІТИКА

Україна планує створити ще 9 пунктів пропуску на кордоні з ЄС - Шмигаль

 

Україна планує створити ще дев'ять пунктів пропуску на кордоні з країнами, що входять до Європейського Союзу, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Розбудова прикордонної інфраструктури. Зокрема, мережі автомобільних пунктів пропуску. Наразі на кордоні з ЄС їх функціонує 21. Три з них відкриті під час повномасштабної війни. У планах створення ще дев'яти пунктів пропуску та модернізація 13", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

За його словами, найбільше робіт планується провести на кордоні з Польщею.

"Є домовленість про отримання Україною EUR160 млн пільгового кредиту від польських партнерів для оновлення доріг, пунктів пропуску, закупівлі сканерів", - сказав прем'єр.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: ЄС
 

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