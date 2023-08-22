МСБ відновлюють роботу та нарощують фінансові резервиЧастка МСБ, що повноцінно працюють, за квартал зросла з 41% до 52% - опитування

Все більше представників малого та середнього бізнесу відновлюють свою повноцінну роботу після суттєвого скорочення активності у 2022 році. Наразі половина опитаних підприємців, об'єднаних проєктом Unlimit Ukraine, а саме 52% працюють у повному обсязі. Для порівняння, у травні повноцінно працювали 41%, а рік тому - 28% компаній. Інші 41% наразі працюють з обмеженнями, і тільки 7% не працюють.

Підприємці поступово відновлюють та нарощують власні фінансові резерви. Так, кількість МСБ, що мають резерви на рік та більше зросла за останні три місяці з 12% до 22%, а кількість тих, що взагалі не мають резервів скоротилась з 32% до 28%. П'ята частина опитаних (20%) мають фінансові резерви на пів року, 23% - на кілька місяців, і 3% - на 1 місяць.

Такими є результати нової хвилі щоквартального опитування Європейської Бізнес Асоціації «МСБ в умовах війни» серед представників малого та середнього бізнесу - учасників проєкту Unlimit Ukraine.

Водночас динаміка виплати заробітних плат є дещо гіршою. За останні три місяці скоротилась кількість компаній, що виплачують заробітну плату у повному обсязі - з 62% до 56%. Одночасно з 16% до 24% збільшилась кількість тих, хто скорочує розмір зарплат. Проте є невелика позитивна тенденція щодо скорочення кількості підприємств, що не мають змоги виплачувати зарплати та тих, хто вимушений звільняти працівників.

Попри це, рівень підтримки збройних сил та населення не зменшується - 48% підприємців продовжують надавати фінансову підтримку, а 19% підтримують власних працівників, залучених до оборони країни. Інші 26% надають послуги, а 23% постачають продукцію захисникам та тим, хто цього потребує.

У 37% опитаних нами компаній є мобілізовані до лав ЗСУ працівники. Зокрема, у 15% їхня кількість складає до 10% від військовозобов'язаних працівників компанії, у 13% сягає 10-20%, у 5% - 20-40%, і у 4% - більше 40%. Водночас п'ята частина респондентів стверджує, що серед мобілізованих є критичні для роботи їхньої компанії спеціалісти, до прикладу, інженери, електрики, технологи, механіки, IT спеціалісти, власники підприємств.

На тимчасово окупованих територіях залишились активи у 8% опитаних нами підприємців. Здебільшого, це земельні ділянки, офісні та виробничі приміщення, обладнання, дебіторська заборгованість.

Близько третини підприємців, а саме 31% повідомляють, що їхній бізнес поніс втрати безпосередньо внаслідок бойових дій. Загальні ж втрати бізнесу від війни продовжують залишатися доволі суттєвими: 44% оцінюють їх в суму до 50 тис. доларів, 13% - в діапазоні 50-100 тис. доларів, і 24% повідомляють про втрати більше 100 тис. доларів.

Попри значні втрати та труднощі, українські підприємці зосереджуються не тільки на виживанні, але й розвитку: 43% опитаних МСБ повідомили, що планують вкладати нові кошти у розвиток власного бізнесу. Водночас 21% не планують цього робити, а 36% поки не визначились.