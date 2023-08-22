Турецька Onur купила родовище граніту на Рівненщині

Турецька група Onur придбала ТОВ "Рокитнівський спецкар'єр", яке видобуває граніт, гранодіорит і габро-діабаз родовища Рокитнівське у Рівненській області.

Про це повідомляє галузеве видання Nadra.info із посиланням на дані Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також на дані YouControl і Публічного аудиту надрокористування.

Загальні запаси придбаного родовища оцінюються у 9,6 млн кубометрів.

За даними YouControl, у травні 2023 року єдиним учасником ТОВ "Рокитнівський спецкарʼєр" стало ТОВ "Онур Конструкціон Інтернешнл", а з 1 червня 2023 року кінцевими бенефіціарними власниками карʼєру вказані громадяни Туреччини Четінджевіз Ісхан та Четінджевіз Онур.

Раніше власниками компанії були Ігор Вівчар, який станом на 21 серпня залишається керівником товариства, та Інна Самойлик.

Таким чином, станом на серпень 2023 року, турецька група Onur контролює вже вісім видобувних компаній в Україні:

* Граніт, гранодіорит і габро-діабаз: родовище Рокитнівське, Рівненська обл. - ТОВ "Рокитнівський спецкарʼєр" (власники Четінджевіз Онур і Четінджевіз Ісхан);

* Мігматити: родовище Юнашківське, Вінницька обл. - ТОВ "Юнашківський карʼєр" (власник Четінджевіз Онур);

* Каолін первинний: ділянка Іванівська з проявом Іванівський, Дніпропетровська обл. - ТОВ "Спис Україна" (власники Четінджевіз Онур і Кавак Мурат);

* Каолін первинний: ділянка Миролюбівсько-Дніпровська (північно-східна частина), Дніпропетровська обл. - ТОВ "Спис Україна";

* Каолін первинний, пісок: родовище Павлівське, Дніпропетровська обл. - ТОВ "Спис Україна";

* Руди золота: площа Жовтоводська, Дніпропетровська обл. - ТОВ "Спис Україна";

* Графіт: Городнявська ділянка Буртинського родовища, Хмельницька обл. - ТОВ "Спис Україна";

* Пісок: родовище Південно-Тростянецьке, Львівська обл. - ТОВ "Агробудсервіс" (власник Четінджевіз Онур);