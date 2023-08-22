Україна в липні-2023 наростила виплавку сталі більше ніж удвічі до липня-2022, посівши 21-ше місце в рейтингу Worldsteel

Металургійні підприємства України в липні поточного року збільшили виробництво сталі на 114,1% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 602 тис. тонн з 281 тис. тонн.

У липні-2023 було виплавлено 602 тис. тонн сталі.

Водночас Україна посіла 21-ше місце в рейтингу 63 країн - основних світових виробників цієї продукції, складеному Всесвітньою асоціацією виробників сталі (Worldsteel).

За даними Worldsteel, у липні-2023 зафіксовано зростання виплавки сталі до липня-2022 у більшості країн першої десятки, крім Південної Кореї, Ірану, Німеччини та Бразилії.

Перша десятка країн-виробників сталі за підсумками липня така: Китай (90,8 млн тонн, зростання на 11,5% до липня-2022), Індія (11,476 млн тонн, +14,3%), Японія (7,389 млн тонн, +0,9%), США (6,946 млн тонн, +0,5%), РФ (6,3 млн тонн, +5,8%), Південна Корея (5,711 млн тонн, менше на 9%), Німеччина (2,957 млн тонн, -0,5%), Туреччина (2,892 млн тонн, +6,4%), Бразилія (2,711 млн тонн, -4,7%) та Іран (1,981 млн тонн, -1,5%).

Загалом у липні поточного року виплавка сталі зросла на 6,6% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 158,5 млн тонн.

За сім місяців 2023 року перша десятка країн-виробників сталі має такий вигляд: Китай (626,510 млн тонн, зростання на 2,5%), Індія (79,856 млн тонн, +9%), Японія (51,226 млн тонн, падіння на 3,9%), США (46,830 млн тонн, -2,3%), РФ (44,246 млн тонн, +2,8%), Південна Корея (39,383 млн тонн -1,8%), Німеччина (21,485 млн тонн, -4,6%), Туреччина (18,808 млн тонн, -13,5%), Бразилія (18,615 млн тонн, -8,6%) та Іран (18,106 млн тонн, -4,1%).

Загалом у січні-липні 63 країни виробили 1 млрд 103,201 млн тонн сталі, що на 0,1% менше, ніж за аналогічний період 2022 року.

Водночас Україна за 7 міс.-2023 виробила 3,430 млн тонн сталі, що на 28,8% нижче за обсяги за січень-липень 2022 року. Країна перебуває на 24-му місці за підсумками семи місяців-2023.

Як повідомлялося, за підсумками 2022 року перша десятка країн-виробників сталі мала такий вигляд: Китай (1,013 млрд тонн, зниження на 2,1%), Індія (124,720 млн тонн, зростання на 5,5%), Японія (89,235 млн тонн, -7,4%), США (80,715 млн тонн, -5,9%), РФ (71,5 млн тонн, -7,2%), Південна Корея (65,865 млн тонн, -6,5%), Німеччина (36,849 млн тонн, -8,4%), Туреччина (35,134 млн тонн, -12,9%), Бразилія (33,972 млн тонн, -5,8%) та Іран (30,593 млн тонн, +8%).

Україна за підсумками 2022 року посіла 23-тє місце з виплавкою 6,263 млн тонн сталі ("мінус" 70,7%).

Загалом за 2022 рік 64 країни виробили 1 млрд 831,467 млн тонн сталі, що на 4,3% менше, ніж за 2021 рік.