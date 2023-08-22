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Україна отримала черговий транш допомоги від ЄС на 1,5 мільярда євро
13:34 22.08.2023 |
До держбюджету надійшов сьомий транш у розмірі 1,5 млрд євро в межах масштабної програми макрофінансової допомоги ЄС (МФД).
Як повідомляє пресслужба Міністерства фінансів, цього року Україна отримала вже 12 млрд євро пільгового кредитного фінансування в межах МФД із передбачених 18 млрд євро.
Термін погашення кредиту становить 35 років. Водночас відсотки та інші платежі за обслуговування кредиту замість України сплачуватиме ЄС.
Зазначається, що кошти у межах МФД спрямовуються на фінансування пріоритетних видатків держбюджету, зокрема соціальних та гуманітарних.
Від початку повномасштабної війни з РФ загальний обсяг прямої бюджетної підтримки, наданої в межах програм макрофінансової допомоги, вже сягнув 19,2 млрд євро.
Наступні транші очікуються до кінця 2023 року з урахуванням виконання Україною узгоджених сторонами умов структурної політики.
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