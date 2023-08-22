Переробні компанії стали найбільшими платниками податків

Компанії переробної промисловості заплатили найбільшу частку - 17,1% - податків та зборів до держбюджету серед підприємств усіх галузей економіки у січні-липні 2023 року. Про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби.

Також переробні компанії показали найвищий приріст податкових відрахувань за сім місяців року - у 1,5 раза або +40,3 млрд грн до січня-липня 2022 року.

За аналогічний період минулого року переробна промисловість перебувала на третьому місці з відрахувань до бюджету. Сума сплачених податків була на 21% меншою проти попереднього року.

На другому місці за часткою податкових відрахувань до бюджету знаходиться оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів та мотоциклів - 16,5%.

Далі слідує державне управління та оборона; обов'язкове соціальне страхування - 14%.

І видобувна промисловість та розробка кар'єрів - 8,9%.

Високий приріст податкових відрахувань (крім переробної промисловості) також показали галузі: державне управління та оборона; обов'язкове соціальне страхування - зростання у 1,5 раза, або +33,8 млрд грн, та оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів та мотоциклів - зростання в 1,1 раза, або +12,8 млрд грн.

Переробна промисловість - галузь, в якій як сировина використовуються продукти сільського господарства або видобуті добувною промисловістю (нафта, природний газ, руда тощо).