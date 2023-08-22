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Переробні компанії стали найбільшими платниками податків
12:33 22.08.2023 |
Компанії переробної промисловості заплатили найбільшу частку - 17,1% - податків та зборів до держбюджету серед підприємств усіх галузей економіки у січні-липні 2023 року. Про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби.
Також переробні компанії показали найвищий приріст податкових відрахувань за сім місяців року - у 1,5 раза або +40,3 млрд грн до січня-липня 2022 року.
За аналогічний період минулого року переробна промисловість перебувала на третьому місці з відрахувань до бюджету. Сума сплачених податків була на 21% меншою проти попереднього року.
На другому місці за часткою податкових відрахувань до бюджету знаходиться оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів та мотоциклів - 16,5%.
Далі слідує державне управління та оборона; обов'язкове соціальне страхування - 14%.
І видобувна промисловість та розробка кар'єрів - 8,9%.
Високий приріст податкових відрахувань (крім переробної промисловості) також показали галузі: державне управління та оборона; обов'язкове соціальне страхування - зростання у 1,5 раза, або +33,8 млрд грн, та оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів та мотоциклів - зростання в 1,1 раза, або +12,8 млрд грн.
Переробна промисловість - галузь, в якій як сировина використовуються продукти сільського господарства або видобуті добувною промисловістю (нафта, природний газ, руда тощо).
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