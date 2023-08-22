Місцеві бюджети від початку повномасштабної війни отримали податків від військових на 132 мільярди, – ЗМІ

Із початку повномасштабного вторгнення РФ і станом на 1 липня 2023 року місцеві бюджети отримали з виплат військовослужбовцям 131,78 млрд грн податку на доходи.

Про це повідомляють "Наші гроші" із посиланням на відповідні урядові дані, які потрапили у розпорядження журналістів.

Найбільший дохід отримали бюджети Дніпропетровської (12,29 млрд грн) і Львівської (11,41 млрд грн) області разом з місцевими громадами (обласний бюджет плюс доходи міських, сільських і селищних громад). На них припадає 18% "військово-зарплатних" доходів усіх місцевих бюджетів по Україні.

Найменше отримали Чернівецька (2,02 млрд грн) і Херсонська (1,29 млрд грн) області.

Зазначається, що місцеві бюджети також віддавали кошти назад армії. Але набагато менше. Сукупно всі місцеві бюджети у цей же період перерахували силовим органам 15,94 млрд грн у вигляді субвенцій. Тобто лише 12%.

"І дрони для військових купували далеко не всі. А ось дороги тендерити почали як і нема війни", - зауважили журналісти.