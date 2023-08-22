Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Місцеві бюджети від початку повномасштабної війни отримали податків від військових на 132 мільярди, – ЗМІ

09:54 22.08.2023 |

Економіка

Місцеві бюджети від початку повномасштабної війни отримали податків від військових на 132 мільярди, – ЗМІ

 

Із початку повномасштабного вторгнення РФ і станом на 1 липня 2023 року місцеві бюджети отримали з виплат військовослужбовцям 131,78 млрд грн податку на доходи.

Про це повідомляють "Наші гроші" із посиланням на відповідні урядові дані, які потрапили у розпорядження журналістів.

Найбільший дохід отримали бюджети Дніпропетровської (12,29 млрд грн) і Львівської (11,41 млрд грн) області разом з місцевими громадами (обласний бюджет плюс доходи міських, сільських і селищних громад). На них припадає 18% "військово-зарплатних" доходів усіх місцевих бюджетів по Україні.

Найменше отримали Чернівецька (2,02 млрд грн) і Херсонська (1,29 млрд грн) області.

Зазначається, що місцеві бюджети також віддавали кошти назад армії. Але набагато менше. Сукупно всі місцеві бюджети у цей же період перерахували силовим органам 15,94 млрд грн у вигляді субвенцій. Тобто лише 12%.

"І дрони для військових купували далеко не всі. А ось дороги тендерити почали як і нема війни", - зауважили журналісти.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,8890
  0,1645
 0,41

Курс обміну валют на сьогодні, 10:22
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5457  0,18 0,47 38,2857  0,10 0,25
EUR 41,0318  0,18 0,43 41,9532  0,11 0,26

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес