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До формування міжнародного реєстру завданих Росією збитків долучилися 42 країни та ЄС – Шмигаль
08:59 22.08.2023 |
До формування міжнародного реєстру завданих Росією збитків долучилися 42 країни та ЄС.
Про це сказав Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на міжнародній конференції «Спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України. Справедливість має відбутися» у Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Ще одна важлива і ключова для України позиція: Росія має заплатити, заплатити за всі збитки і втрати, які завдала нашому народу. Заплатити за відновлення нашої держави. Ми запропонували світу концепцію міжнародного компенсаційного механізму, він має складатись із реєстру збитків, компенсаційної комісії та компенсаційного фонду. Перший елемент уже створений на підставі резолюції ГА ООН», - сказав глава уряду.
Він додав, що до формування міжнародного реєстру збитків приєдналися 42 країни та ЄС.
«Очікуємо на швидке оформлення і інших структурних елементів компенсаційного механізму. Ключове питання - звідки брати гроші на конфіскацію, має просту відповідь - із російських заморожених конфіскованих активів», - підкреслив Шмигаль.
Прем'єр-міністр зауважив, що для України важливо, щоб партнери якнайшвидше передбачили у своєму законодавстві відповідні інструменти для передачі цих коштів.
«Тут теж ідеться про справедливість. Засудити злочинців, змусити їх заплатити - дві ключові речі», - пояснив він.
Шмигаль переконаний, що усі разом - Україна і партнери мають створити прецедент судового покарання винних та прецедент сплати коштів на відновлення.
Як повідомляв Укрінформ, 16-17 травня у Рейк'явіку на саміті Ради Європи було оголошено про створення міжнародного реєстру збитків, яких Росія завдала Україні з початку повномасштабного вторгнення.
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