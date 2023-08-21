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В Україні відкриють кошториси об'єктів, що будуються за державні кошти, – Кубраков
17:19 21.08.2023 |
На порталі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (ЄДЕССБ) з'явився оновлений функціонал публікації відомостей кошторисної документації.
Про це віцепрем'єр-міністр - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков повідомив на своїй сторінці у Facebook.
"Це означає, що від сьогоднішнього дня завантажуючи в систему проєкт будівництва разом ним обовʼязковою є деталізована кошторисна вартість, оскільки додано автоматичну перевірку на обов'язковість завантаження у складі кошторисної документації об'єктних та локальних кошторисів. Раніше в системі можна було побачити лише загальну вартість", - пояснив віцепрем'єр.
Він додав, що ознайомитись з відомостями про це, зокрема, з файлами кошторису в форматі PDF та в машинозчитному форматі (за наявності) - можна буде у відповідному розділі електронної системи.
"Відкритий доступ до таких даних забезпечує можливість громадськості та будь-яким зацікавленим особам здійснювати перевірки витрат публічних коштів на будівництво", - зазначив урядовець.
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