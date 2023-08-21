Бізнес збільшив фінансову підтримку армії — опитування ЄБА

Більш ніж половина бізнесів (56%) надають фінансову підтримку армії та населенню, 61% підтримують своїх співробітників, які перебувають у лавах збройних сил. Про це свідчать результати квартального опитування Європейської бізнес-асоціації (ЄБА) серед своїх членських компаній.

Для порівняння: у липні 46% компаній підтримували працівників та 34% допомагали армії фінансово.

Також 49% компаній допомагають збройним силам та населенню власною продукцією, 26% - надають послуги, 21% - медикаменти, 18% - засоби захисту/оборони.

Кількість компаній, що працюють у повному обсязі, залишається стабільною у третьому кварталі - 69%. Ще 31% компаній працюють із певними обмеженнями.

Зростає кількість бізнесів, які у повному обсязі виконують свої зобов'язання щодо виплати заробітних плат. Нині таких 93%, що більше за показник початку 2023 року (89%) та липня 2023 року (61%).

Бізнес зберігає фінансову стійкість - 43% компаній мають фінансову "подушку" на період понад рік, 25% - на рік, 20% - на пів року та 2% - на кілька місяців. Тільки 6% бізнесів не мають жодних фінансових резервів.

Для 16% підприємців втрати від війни вже перевищили $10 млн. Інші 35% повідомляють про втрати в діапазоні $1-10 млн і 38% - про втрати до $1 млн. У 19% компаній залишаються активи на окупованих територіях.

У половини членських компаній ЄБА (52%) мобілізовано до 10% загальної кількості військовозобов'язаних. У 29% кількість мобілізованих досягає 10-20%, у 6% - 20-30%. У близько половини (47%) компаній мобілізовані критичні для роботи фахівці, зокрема інженери, ІТ-фахівці, фахівці з логістики, електрики, механіки, технологи, водії.

Попри труднощі 35% опитаних бізнесів повідомили, що реалізували з лютого 2022 року або мають у планах нові великі інвестиційні проєкти в Україні. Серед таких проєктів, наприклад, відкриття нових заводів або розширення наявних потужностей, будівництво складських та виробничих приміщень, ферм, реєстрація нових препаратів, розширення земельного банку, інвестиції в ІТ.

Опитування проводилося з 25 липня до 15 серпня 2023 року, участь у ньому взяли 97 топменеджерів членських компаній Європейської бізнес-асоціації.