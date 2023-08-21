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Кабмін призначив Науменко головою Міграційної служби
11:55 21.08.2023 |
Кабінет міністрів на засіданні 19 серпня перепризначив Наталію Науменко Миколаївну головою Державної міграційної служби України. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Як повідомляється, Науменко очолюватиме відомство з 24 серпня 2023 року впродовж п'яти років.
Також Кабміном погоджено призначення:
* Гринчака Олександра Васильовича головою Одеської районної державної адміністрації Одеської області;
* Фігеля Андрія Анатолійовича заступником голови Одеської обласної державної адміністрації;
* Харлова Олександра Олександровича заступником голови Одеської обласної державної адміністрації.
Крім того, з посади заступника Міністра культури та інформаційної політики звільнили Катерину Чуєв та погодили звільнення Юрія Крука з посади голови Одеської РВА.
Науменко із 2018 року вона обіймала посаду першого заступника голови ДМС. Із 20 вересня 2021-го Науменко стала тимчасовою виконувачкою обов'язків голови служби.
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