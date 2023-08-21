Кабмін призначив Науменко головою Міграційної служби

Рютте дав зрозуміти, що Україна отримає літаки в тому числі для навчань, а не тільки для того, щоб виконувати бойові завдання. "Нідерланди загалом мають 42 літаки F-16. З цих літаків нам потрібні літаки для тренувань у Данії та пізніше в Румунії", - пояснив він.