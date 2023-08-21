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АНАЛІТИКА

Кабмін призначив Науменко головою Міграційної служби

11:55 21.08.2023 |

Економіка

 

Кабінет міністрів на засіданні 19 серпня перепризначив Наталію Науменко Миколаївну головою Державної міграційної служби України. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Як повідомляється, Науменко очолюватиме відомство з 24 серпня 2023 року впродовж п'яти років.

Також Кабміном погоджено призначення:

* Гринчака Олександра Васильовича головою Одеської районної державної адміністрації Одеської області;
* Фігеля Андрія Анатолійовича заступником голови Одеської обласної державної адміністрації;
* Харлова Олександра Олександровича заступником голови Одеської обласної державної адміністрації.

Крім того, з посади заступника Міністра культури та інформаційної політики звільнили Катерину Чуєв та погодили звільнення Юрія Крука з посади голови Одеської РВА.

Науменко із 2018 року вона обіймала посаду першого заступника голови ДМС. Із 20 вересня 2021-го Науменко стала тимчасовою виконувачкою обов'язків голови служби.
За матеріалами: ZN.ua
 

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