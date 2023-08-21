Україна близька до угоди про страхування судів для перевезення зерна, – FT

Україна завершує роботу зі світовими страховиками над схемою для страхового покриття зернових суден, що прямують до та з чорноморських портів.

Про це повідомив заступник міністра економіки Олександр Грибан в інтерв'ю Financial Times.

За його словами, угода "розробляється та активно обговорюється" між відповідними міністерствами, а також місцевими банками та міжнародними страховими групами, включаючи Lloyd's of London.

Схема може запрацювати вже наступного місяця, і в ній може бути задіяно від пʼяти до 30 суден, які проходитимуть через "небезпечні місця" в українських водах.

Деталі схеми ще не доопрацьовані, але, за словами джерел видання, які беруть участь у обговореннях, ризики можуть бути поділені між страховиками та українським державним банком.

Грибан уточнив, що з боку держави частину ризику, найімовірніше, буде підтримано через державний дорожній фонд країни, створений для ремонту українських доріг.