НАЗК на початку вересня планує запустити портал для викривачів корупції

Національне агентство з питань запобігання корупції має намір на початку вересня запустити роботу спеціального порталу, куди викривачі зможуть анонімно повідомляти про факти корупції.

Про це розповів голова НАЗК Олександр Новіков в ефірі телемарафону «Єдині новини», передає Укрінформ.

«У вересні, сподіваємось, у перших числах Національне агентство запустить портал викривачів. Це - спеціальний ресурс, який забезпечить анонімне надіслання повідомлень працівниками організацій про корупцію в їхніх організаціях, які будуть потрапляти керівникам організації або уповноваженим із запобігання корупції, а також спеціальним суб'єктам - НАБУ, ДБР, Національному агентству, Національній поліції», - зазначив він.

Голова НАЗК додав, що це забезпечить можливість анонімним викривачам отримати після рішення суду 10% від предмету корупційного правопорушення.

Новіков запевняє, що портал буде найсучаснішим у світі, оскільки враховує рекомендації ЄС і досвід інших країн щодо побудови взаємодії з викривачами.

«Дуже важливою є культура викривання, тому що без відповідальних громадян, якими є викривачі, ми не побудуємо нульову толерантність до корупції», - підкреслив він.

Водночас Новіков зауважив, що зараз у Вищому антикорупційному суді перебуває провадження, за результатами якого НАЗК очікує отримати вирок, після чого виплатить першу в історії України винагороду викривачу.

Він нагадав, що винагорода обмежена законом у 10% від предмета провадження, але не може бути більш як 14 млн грн.

Очільник НАЗК додав, що у справі, які нині розглядається у ВАКС, сума винагорода має бути максимальною.

Як повідомлялося, 1 січня 2020 року в Україні набув чинності закон "Про внесення змін до закону України "Про запобігання корупції" щодо викривачів корупції".