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Стів Джобс
Кабмін виділив ₴350 мільйонів для підтримки енергокомпаній
09:57 21.08.2023 |
Уряд виділив Міністерству енергетики 350 млн гривень для підтримки енергетичних компаній.
Про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив у Телеграмі, передає Укрінформ.
"Сьогодні виділяємо 350 млн грн Міністерству енергетики для надання підтримки енергетичним компаніям. Це кошти на здешевлення кредитів, які ці компанії направляють на ремонти пошкодженого обладнання та на проходження опалювального сезону", - зазначив прем'єр.
Як повідомляв Укрінформ, за прогнозами Міністерства енергетики та аудиторської компанії KPMG, до 2032 року споживання електроенергії в Україні зросте вдвічі порівняно зі споживанням до початку повномасштабного вторгнення російських військ.
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